DIRETTA JUVENTUS LAZIO/ Video streaming tv: i grandi numeri della storia (Serie A, 16 settembre 2023)

DIRETTA JUVENTUS LAZIO, TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta di Juventus Lazio sono stati spesso a favore dei bianconeri, ma l’ultima volta le cose sono andate diversamente. Infatti l’ultimo precedente sorride alla squadra della Capitale, capace di vincere 2-1 grazie alle reti di Milinkovic-Savic e Zaccagni che resero inutile il momentaneo pareggio di Rabiot. Si è trattato del trentacinquesimo successo della Lazio sulla Juventus, un evento che comunque non sposta di tanto la bilancio a favore dei biancocelesti.

Questo poiché la Juventus è la squadra contro cui la Lazio è uscita più volte sconfitta in Serie A per un totale di 85 vittorie bianconere su 158 testa a testa. Se la squadra di Maurizio Sarri dovesse bissare il successo di aprile 2023 riuscirebbe per la prima volta dal 2001 a battere due volte di fila la Juventus. Se la Lazio vuole spezzare questa maledizione, statistiche alla mano, dovrà segnare almeno due gol visto che la Juventus ha segnato in 36 degli ultimi 37 scontri diretti coi capitolini, unica eccezione nello 0-0 del 2012. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA TV JUVENTUS LAZIO STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Juventus Lazio sarà visibile solamente su DAZN. Proprietaria in esclusiva di tutte le gare del campionato di Serie A, il servizio streaming trasmetterà il match anche in diretta tv attraverso l’applicazione che potrà essere avviata da smart tv o console di gioco via applicazione oppure con l’opzione Zona DAZN, servizio che si può abilitare nella relativa pagina all’interno del proprio account DAZN e che permetterà al cliente, avente Sky, di vedere i tv negli appositi canali.

Esiste naturalmente più di un modo per assistere alla diretta streaming video dell’evento, sempre con DAZN. Come detto prima c’è la possibilità di vedere l’incontro su console di gioco, ma anche su smartphone, computer e tablet.

SARRI ALLA SECONDA BIG DI FILA

La diretta Juventus Lazio, in programma sabato 16 settembre alle ore 15:00, racconta del ritorno di Maurizio Sarri all’Allianz Stadium. Il tecnico ora alla guida dei biancocelesti vanta uno Scudetto nell’unico anno in forza ai bianconeri nonché la sua ultima esperienza prima di unirsi alla squadra della Capitale. Tornando al presente, la Lazio ha iniziato come peggio non poteva le prime due di campionato perdendo contro Lecce in trasferta e Genoa in casa. Prima della sosta però c’è da dire che i biancocelesti sono riusciti ad avere la meglio al Maradona contro i campioni d’Italia del Napoli, una vittoria alla vigilia inaspettata ma che ha dato fiducia e coraggio alla Lazio.

La Juventus si può dire abbastanza soddisfatta di questo avvio in quanto, per prima cosa, non ha ancora perso e si trova con 7 punti in classifica. L’esordio scintillante contro l’Udinese con un netto 3-0 targato Chiesa, Vlahovic e Rabiot e il 2-0 ad Empoli con Danilo e Chiesa sono risultati ottimi, intervallati però da un mezzo passo falso vale a dire il pari interno col Bologna per 1-1 con la girata di testa di Vlahovic che ha pareggiato il gol di Ferguson. Un risultato che aveva riportato coi piedi per terra la Juventus che ha però risposto come detto subito presente vincendo con l’Empoli, ultimo match prima della sosta nazionali.

DIRETTA JUVENTUS LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Juventus Lazio vede i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. Tra i pali torna Szczesny, già presente da titolare con la Polonia e ora pronto a riprendersi il posto occupato da Perin. In difesa Gatti recupera e verrà schierato insieme a Bremer e Danilo, prendendo dunque il posto di Alex Sandro. Sugli esterni ci saranno Cambiaso e Kostic, niente Weah dunque. A centrocampo Fagioli, Locatelli e Rabiot titolari. In attacco Vlahovic-Chiesa ancora una volta.

La Lazio invece opta per l’ormai collaudato 4-3-3. Tra i pali Provedel con linea difensiva Marusic, Casale, Romagnoli e Hysaj. A centrocampo spazio a Guendouzi dopo l’ottimo ingresso contro il Napoli. Con lui ci saranno Cataldi in regia e Luis Alberto mentre Kamada, al rientro dalla nazionale giapponese, sarà verosimilmente pronto ad entrare. In attacco Felipe Anderson e Zaccagni supporteranno ai lati Ciro Immobile. Si rivede Pedro, impegnato con lavoro differenziato dopo i problemi alla caviglia.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

DIRETTA JUVENTUS LAZIO, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Juventus Lazio vedono favorita la squadra di casa a 1.90. Secondo bet365, gli ospiti valgono 4.50 mentre il segno X relativo al pareggio è a 3.30.

I bookamkers sulla carta non si aspettano una partita con troppe reti e a dimostrarlo sono le quote relative al Gol (1.95 contro gli 1.80 dell’esito opposto) e l’Over 2.5, quotato 2.10 mentre l’Under a 1.72. Ci sarà il gol di Dusan Vlahovic? La rete del serbo paga 3 volte la posta in palio, poco meno dei 3.25 di Immobile.











