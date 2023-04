VIDEO/ Latina Fidelis Andria (2-1) gol e highlights. Federiciani retrocessi (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LATINA FIDELIS ANDRIA: DRAMMA PER I PUGLIESI!

Il Latina batte in rimonta la Fidelis Andria e costringe i federiciani alla retrocessione diretta inb. Al 7′ Fidelis Andria in vantaggio con Ventola che sfrutta con un gran destro un passaggio a rimorchio di Micovschi. Il Latina risponde subito con Ganz che al 15′ tramuta in gol un cross di Di Livio. Veramente molto bassi i ritmi del primo tempo tra Latina e Fidelis Andria. Un pareggio basta ai pontini per i play off e ai pugliesi per i play out evitando la retrocessione diretta e le due squadre sembrano regolarsi di conseguenza dopo i fuochi d’artificio iniziali. C’è un’ammonizione per Marino da segnalare e un paio di interessanti incursioni offensive di Sannipoli ma il match non regala ulteriori emozioni fino all’intervallo.

Il Latina ribalta la situazione con un gol di Carissoni al 17′ del secondo tempo: una rete che regala al Latina un balzo in avanti di due punti in chiave play off mentre per la Fidelis Andria si ritrova in una situazione drammatica a causa della vittoria del Monterosi Tuscia ad Avellino, con Andria e Viterbese entrambe direttamente in D per la distanza eccessiva rispetto al quintultimo posto. Alla Fidelis Andria non servono gli ultimi assalti: la formazione pugliese, sconfitta 2-1 al “Francioni”, retrocede dunque direttamente in Serie D, con l’ultima appendice che può coinvolgere solamente in caso di accoglimento dei ricorsi Viterbese e Monterosi Tuscia. Il Latina invece fa tesoro di questo ultimo successo prendendosi l’ottavo posto in classifica nella griglia dei play off, da affrontare dalla prossima domenica.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LATINA FIDELIS ANDRIA (2-1): TABELLINO

Latina Calcio: Tonti, Amadio, Sannipoli (87’ Calabrese), Ganz (88’ Peschetola), De Santis, Carissoni (75’ Furlan), Esposito, Fabrizi (88’ Belloni), Riccardi (65’ Barberini), Cortinovis. A disp.: Cardinali, Giannini, Pellegrino, Di Mino, Bezziccheri, Nori, Gallo, Furlan. All.: Di Donato

Fidelis Andria: Savini, Ventola (55’ Ekuban), Costa Ferreira (80’ Castellano), Borg, Ciotti (46’ Salandria), Candellori, Dalmazzi, Micovschi, Paolini (84’ Pavone), Marino (54’ Delvino), Bolsius. A disp.: Castiglione, Vandelli, Finizio, Arrigoni, Orfei, Pastorini, De Franco, Djibril, Grosso, Alba. All.: Cudini

Marcatori: 8’ Ventola (FA), 15’ Ganz (L), 62’ Carissoni (L)

Arbitro: Kevin Bonacina di Bergamo

Ammoniti: 18’ Ciotti (FA), 42’ Marino (FA), 49’ Di Donato, 51’ Amadio (L)

