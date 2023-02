Video/ Latina Viterbese (1-0) gol e highlights: per Ganz esordio da favola! (Serie C)

VIDEO LATINA VITERBESE (1-0): LA PARTITA

Latina e Viterbese non offrono un grande spettacolo al “Francioni” nel derby laziale della venticinquesima giornata del girone C di Serie C. Rispetto al roboante successo dei pontini nel match di andata è tutta un’altra storia con squadre ben diverse dopo il mercato di riparazione. Nella prima frazione di gioco sono i nerazzurri di mister Di Donato a lasciarsi preferire e serve un grande Bisogno per evitare il peggio ai gialloblù: il portiere ospite compie due belle parate ad inizio gara, prima sulla conclusione di Bordin e poi sul tentativo di Calabrese. Sembra il preludio ad una gara scoppiettante e, invece, cala ben presto il sipario sui tentativi del Latina visto che gli ospiti non hanno nessuna intenzione di attaccare e pensano solo a difendersi con ordine. Nella ripresa il tecnico dei pontini mette in campo diverse nuove pedine: da Di Livio a Furlan passando per Ganz e Peschetola. E sarà proprio l’attaccante appena arrivato dalla Triestina a decidere la sfida al 90′ con una bella girata in area di rigore su assist proprio del giovane 2003.

Una partita nel complesso brutta al “Francioni” sia per la poca verve offensiva del Latina sia per una Viterbese dedita esclusivamente alla fase difensiva. Per l’undici di mister Lopez, fatta eccezione per qualche scorribanda del neo entrato Jallow, nessuna occasione degna di nota e Tonti praticamente inoperoso per tutta la sfida. La strada per la salvezza dei gialloblù, quindi, appare sempre più in salita anche considerando i risultati maturati dalle dirette concorrenti in questo turno di campionato. In casa Latina, infine, seppur a fatica arrivano tre punti preziosi che consentono di mettere il naso in zona play-off e di allungare sugli spareggi retrocessione. Decisivi in quest’ottica i cambi optati da mister Di Donato che potrà godersi un reparto offensivo di tutto rispetto in questa seconda parte di stagione.

VIDEO LATINA VITERBESE (1-0): IL TABELLINO

LATINA: Tonti; Cortinovis (21’pt De Santis), Esposito, Calabrese; Sannipoli, Barberini (15’st Furlan), Bordin, Riccardi (1’st Di Livio), Carissoni; Belloni (38’st Peschetola), Fabrizi (15’st Ganz). A disposizione: Cardinali, Giannini, Pellegrino, Di Mino, Celli, Nori, Gallo. Allenatore: Di Donato

VITERBESE: Bisogno; Riggio, Monteagudo, Devetak; Pavlev, Andreis (33’st Jallow), Megelaitis, Rodio, Semenzato; Polidori (33’st Barillà), D’Uffizi (13’st Marotta). A disposizione: Dekic, Rabiu, Mastropietro, Mbaye, Spolverini, Cats, Montaperto. Allenatore: Lopez

Reti: 45’st Ganz

Espulso: al 40’st Calabrese.

Ammoniti: De Santis, Ganz, Pavlev, Megelaitis, Monteagudo.

