Video/ Lazio Celta Vigo (2-1): highlights e gol. Decisiva doppietta di Immobile!

Continua a mietere vittorie nel suo precampionato la Lazio di Simone Inzaghi, che inanella il nono successo consecutivo all’Estadio Balaìdos sul campo del Celta Vigo. Come si vede nel video di Lazio Celta vigo, iniziano alla grande i biancocelesti che passano dopo appena 7′, con Ciro Immobile che si sblocca con un gran colpo di testa in tuffo. La Lazio continua ad attaccare, il portiere di casa Ruben Blanco al 19′ viene impegnato da una violenta conclusione di Vavro, quindi al 25′ la Lazio passa ancora, con Lazzari che pennella un perfetto cross da destra trovando l’altrettanto impeccabile esecuzione di Immobile, che al volo fa 0-2. Il Celta reagisce nel quarto d’ora finale del primo tempo, prima un colpo di testa di Aidoo sfiora il bersaglio, poi al 39′ Strakosha sbaglia su una conclusione da fuori area di Beltran, che il portiere laziale si butta in rete praticamente da solo.

IL SECONDO TEMPO

La Lazio si riorganizza a inizio ripresa e colpisce subito una traversa con un colpo di testa di Acerbi. Qualche scintilla in campo con la Lazio che chiuderà con Parolo, Immobile, Jony, Adekanye e Cataldi ammoniti, ma al 24′ Caicedo, servito da un gioco di prestigio di Correa, coglie una clamorosa traversa a Ruben Blanco battuto. L’ecuadoregno dovrà uscire però pochi minuti dopo essere entrato per un problema muscolare. Il Celta però non fa paura, anzi la Lazio sfiora il tris con una gran botta di Cataldi sventata da Ruben Blanco e un’accelerazione del giovane Adekanye che non trova d’un soffio Lazzari sul secondo palo. Finisce 1-2 per la Lazio con Marco Parolo che alza al cielo il trofeo del Memorial Quinocho.

VIDEO LAZIO CELTA VIGO, I GOL





