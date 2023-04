Video/ Lazio Torino (0-1) gol e highlights: Ilic decide, Sarri recrimina (Serie A)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LAZIO TORINO: SARRI KO!

Andiamo a vedere il video gol e highlights di Lazio Torino. Il momento-sì della Lazio si spezza in casa contro il Torino: i biancazzurri sconfitti di misura in un match dall’arbitraggio contestato. Dopo 30” subito Pedro scappa via sulla destra e crossa sul secondo palo per Zaccagni, che stacca di testa con Vanja Milinkovic-Savic che salva d’un soffio sulla linea di porta. Risponde subito il Torino con una conclusione di Radonjic che è però fuori misura. Al 12′ proteste laziali per una trattenuta in area di Singo su Hysaj ma l’arbitro lascia proseguire, rischia il giocatore granata con la mano appoggiata sull’avversario. Al 20′ chance importante per il Torino, pallone per Radonjic che si incunea in area ma trova la grande risposta di Provedel sulla sua conclusione. Il primo ammonito della partita è Linetty ma l’arbitraggio viene molto contestato dalla Lazio, Ghersini lascia molto correre e il gioco ruvido del Torino ha spesso la meglio. Questo non permette ai biancazzurri di trovare grandi spazi, al 28′ Sergej Milinkovic-Savic può battere una punizione da posizione interessante anche se non troppo ravvicinata ma la presa del fratello Vanja tra i pali dei granata è sicura. Al 43′ però il Torino sblocca il match: conclusione dalla distanza di Ilic che beffa Provedel non impeccabile nell’intervento, col pallone che si insacca sbattendo sul palo. Ancora proteste di Pedro per una spallata in area, si va all’intervallo col Toro in vantaggio.

Dopo 3′ nel secondo tempo c’è l’ammonizione per Romagnoli per un fallo su Singo, Pedro riesce a trovare il break in anticipo su Vanja Milinkovic-Savic ma poi non trova il cross a centro area. Doppio cambio per Sarri al 9′, entrano Immobile, recupero-lampo dopo l’incidente d’auto, e Marcos Antonio al posto di Pedro e Vecino. Al 10′ una conclusione a giro di Zaccagni esce a pochi centimetri dal palo, al 12′ però è Provedel a tenere in partita la Lazio con un intervento super su Radonjic, pescato a centro area da Vlasic. Al 17′ ammonito Rodriguez per aver fermato fallosamente sulla fascia Felipe Anderson, quindi anche Singo per perdita di tempo. Al 24′ doppia sostituzione nella Lazio, Hysaj e Patric lasciano spazio rispettivamente a Lazzari e Casale. Al 29′ altre proteste per un tamponamento Singo-Zaccagni col granata già ammonito, continuano ad esserci scintille tra l’arbitro Ghersini e i giocatori della Lazio, con Immobile che si sbraccia da capitano. Finale concitato, viene deviata in angolo da Romagnoli una pericolosa conclusione di Sanabria, sul conseguente corner Buongiorno sfiora il gol di testa. Al 44′ Zaccagni avrebbe la palla buona ma la spara in curva, il Toro piazza il colpaccio che all’Olimpico mancava dal dicembre 2017.

VIDEO GOL LAZIO TORINO, LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Maurizio Sarri analizza il ko della Lazio ma non può prescindere dall’arbitraggio di Ghersini. “Credo che abbiamo fatto un miracolo terminando la partita senza espulsioni e per questo devo fare i complimenti ai ragazzi. Ci sono stati una serie di episodi che lasciano frustrazione, rabbia e un senso di impotenza. Che gli episodi non abbiamo influito è da vedere, dal gol del Torino al rigore non dato a un possibile tocco di mano in area. Spero che fermino questo arbitro. Se non accade questo, sinceramente rimango dubbioso. Siamo stati meno lucidi del solito, siamo reduci da una settimana di carichi di lavoro maggiori in vista del finale di stagione. Sono comunque felice dell’aspetto caratteriale dei ragazzi che hanno dato quello che potevano. Se le reazioni sono simili a quella di oggi la squadra si rialzerà.

Di parere diverso Ivan Juric che si compiace del ritorno alla vittoria del Torino: “L’arbitraggio? Bene, no? Non so se sia una domanda provocatoria ma sono abituato che qui a Roma mi fischiano tutto contro. L’anno scorso abbiamo subito gol con la Lazio sempre all’ultimo minuto. Abbiamo meritato di vincere oggi, siamo stati maturi e potevamo chiudere la partita prima. Dobbiamo crescere ma mi piace che questi ragazzi sono molto seri. Abbiamo grandi motivazioni. Quando rivedo le partite contro Sassuolo e Salernitana mi dispiace, abbiamo dominato in entrambe le occasioni. Non c’è bisogno di spingere i ragazzi, vanno da solo. Non ho paura che non faranno il massimo. Con Ilic lo sviluppo del gioco è diverso, ci mancava un giocatore così”.

