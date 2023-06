VIDEO/ Lecce Bologna (2-3) gol e highlights. Decide Ferguson al 99′ (4 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LECCE BOLOGNA: PARTITA DI FINE ANNO…

Il Bologna sbanca il “Via del Mare” al 99′ mantenendo, in caso di squalifica UEFA per la Juventus e di vittoria della Fiorentina nella finale di Conference League, una speranza europea per la prossima stagione. Match che inizia a ritmi piuttosto bassi, al 9′ prima conclusione del Lecce con Oudin innescato da Strefezza ma per Skorupski non ci sono problemi. Al quarto d’ora Aebischer non aggancia in profondità su ripartenza orchestrata da Orsolini, quindi sono i salentini a passare al 17′: segna Banda, gran botta alle spalle di Skorupski su invita di Strefezza. La risposta del Bologna sarebbe immediata, al 20′ Arnautovic insacca su assist di Orsolini, ma l’azione è viziata da fuorigioco e la rete viene annullata. I ritmi si abbassano nella fase centrale del primo tempo ma al 29′ si ripete la scena del gol annullato al Bologna: stavolta Arnautovic colpisce solo il palo ma in ogni caso tutto viene fermato per posizione di offside. Al 35′ ammonito Posch per un fallo commesso su Banda, quindi Baschirotto chiude con buon tempismo su Moro, che aveva cercato il tacco smarcante di Arnautovic. Al 43′ Banda arriva al colpo di testa su cross da calcio d’angolo ma Skorupski non si lascia sorprendere, si va al riposo con i salentini avanti di misura.

Il Lecce inizia il secondo tempo con Ceesay in campo al posto di Colombo, al 9′ Oudin va alla conclusione da posizione interessante ma senza inquadrare lo specchio della porta. Al 12′ Maleh prende il posto di Banda, quindi al quarto d’ora arriva il pareggio del Bologna: affonda Barrow e lascia partire un perfetto cross per la testa di Arnautovic che firma l’1-1. Al 20′ triplo cambio per i felsinei con Pyythia, Ferguson e Sansone che rilevano rispettivamente Medel, Barrow e Orsolini. Si moltiplicano le emozioni al “Via del Mare” nel finale di partita: al 38′ Pyyhtia innesca Zirkzee che piazza il pallone all’angolino, ma al 90′ il Lecce trova comunque il pari con Oudin che gira di sinistro a rete su cross di Maleh. Ma non è finita, c’è un lunghissimo recupero e al 99′ il Bologna riesce a trovare il gol del 2-3, con Ferguson che piazza sul secondo palo su assist di Moro. Bologna che chiude dunque al nono posto in classifica con questa vittoria, festa salvezza che va comunque in scena dopo il saluto del pubblico a Umiti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LECCE BOLOGNA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Morten Hjulmand, capitano del Lecce, ha parlato dopo la partita “Abbiamo raggiunto un traguardo importantissimo per i tifosi e la città, resta il rammarico per non aver chiuso in bellezza con una vittoria, ci tenevamo. Nel Salento sono cresciuto tanto, ho imparato anche tatticamente a stare in campo grazie a Baroni e Corini prima. Mi ritengo fortunato a poter giocare in Serie A. C’è stato un periodo nel corso della stagione in cui abbiamo segnato meno, ma l’atteggiamento non è mai mancato e dopo Empoli c’è stata una scintilla“.

Per Thiago Motta futuro in bilico al Bologna: “Sono stato trasparente e chiaro con la società, sanno perfettamente tutto ciò che penso e due possiamo migliorare.Ora la palla passa al presidente Joey Saputo, a Fenucci, Sartori e Di Vaio nel prendere le decisioni che dovranno prendere. Io adesso vado a casa a riposarmi e ricaricare le batterie con la mia famiglia perché anche io me lo merito“.

