Video/ Maiorca Barcellona (0-4): highlights e gol. Setien rimane in vetta alla Liga

Partita quasi senza storia quella che è andata in scena ieri sera per la 21^ giornata della Liga tra Maiorca e Barcellona: come si vede nel video degli highlights, gli uomini di Setien ci hanno messo davvero poco a imporre il loro dominio e al triplice fischio finale il risultato è un eccezionale 4-0 per la formazione ospite. Andando a vedere che è successo ieri in campo, ecco che ben notiamo il pieno dominio blaugrana che già al secondo minuto di gioco sono andati in vantaggio, con gran gol di Vidal. La rete incassata ha certo provocato una buona reazione da parte del Maiorca, che pure ha provato a mettere scompiglio nella difesa avversaria con Kubo. Ma si tratta solo di un lampo perchè già al 37’ è raddoppio per il Barcellona con gran gol di Messi, convalidato al VAR. Nella ripresa sono sempre gli ospiti a tenere in mano le redini del gioco, con il Maiorca che fa davvero grande fatica a contenere gli avversari e ad andare all’attacco: pure la formazione di Moreno non si arrende, cercando tutti gli spazi possibili con Ante Budimir. Ma la prepotenza balugina è troppa: al 60’ ecco due ottime occasioni da gol con Braithwaite e Araujo ed è al 79’ che Jordi Alba firma il tris ai danni di Reina. A mettere il sigillo del poker è infine il solito Messi, davvero in ottima forma nonostante il recente infortunio subito: la Pulce trova la doppietta personale al 94’, dopo un grande slalom che mette nel panico gli avversari, incapaci di reagire. Dopo poi l’ultimo brivido con l’occasione da gol di Suarez è triplice fischio finale allo stadio di Palma di Maiorca, dove risuona la festa del Barcellona, che si conferma in vetta alla Liga.

IL TABELLINO

MAIORCA BARCELLONA 0-4 (0-2 PT)

RETI: al 2′ pt Arturo Vidal, al 37′ pt Martin Braithwaite, al 34′ st Jordi Alba, al 45′ st Lionel Messi.

RCD MALLORCA: Manolo Reina; Joan Sastre (dal 1′ st Fran Gámez), Raíllo, Pedraza (dal 13′ st Iddrisu Baba), Salva Sevilla (dal 39′ st Abdón), Dani Rodríguez, Martin Valjent, Pozo, Ante Budimir (dal 39′ st Yannis Salibur), Takefusa Kubo, Cucho Hernández (dal 1′ st Lago Junior). A disposizione: Miquel Parera, Xisco Campos, Aleksandar Sedlar, Señé, Febas, Aleksandar Trajkovski, Pablo Chavarría. Allenatore: Moreno.

FC BARCELONA: Marc-André ter Stegen; Piqué, Jordi Alba, Ronald Araujo, Busquets (dal 26′ st Nélson Semedo), Sergi Roberto (dal 26′ st Arthur), Frenkie de Jong (dal 40′ st Junior Firpo), Arturo Vidal (dal 1′ st Ivan Rakitić), Lionel Messi, Antoine Griezmann (dal 12′ st Luis Suárez), Martin Braithwaite. A disposizione: Neto, Iñaki Peña, Samuel Umtiti, Riqui Puig, Monchu, Álex Collado, Ansu Fati. Allenatore: Quique Setién.

AMMONITI: al 41′ st Dani Rodríguez (RCD), al 28′ st Jordi Alba (FC ), al 42′ pt Arturo Vidal (FC )

STADIO: Visit Mallorca Estadio

ARBITRO: C. De Cerro

