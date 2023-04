Video/ Manchester City Arsenal (4-1) gol e highlights: Citizens da Premier League

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MANCHESTER CITY ARSENAL: GOLEADA!

Andiamo a vederci lo spettacolo di video gol e highlights di Manchester city Arsenal. Lo scontro diretto in testa alla Premier League ha il sapore di un cambio della guardia, col Manchester City che travolge l’Arsenal. Già dopo 2′ primo affondo del City, un’uscita difettosa di Ramsdale invita De Bruyne alla conclusione ma c’è il salvataggio di Gabriel. Risponde l’Arsenal al 5′ con una combinazione che non si chiude tra Saka e Gabriel Jesus. Al 7′ i Citizens passano: sblocca il risultato De Bruyne, invitato a rimorchio da Haaland e bravo a piazzare in rete il gol del vantaggio. Si vede in avanti l’Arsenal al 24′ con un colpo di testa di Gabriel che non inquadra la porta, al 26′ Haaland veste di nuovo i panni di assist–man e innesca De Bruyne che vede la sua conclusione murata da White. Al 28′ grande intervento di Ramsdale proprio sul centravanti norvegese del City, vicino al raddoppio. Al 35′ Partey manca di poco il bersaglio con una conclusione a giro, risponde dall’altra parte Haaland con una rasoiata che sfiora il palo. Il raddoppio del City arriva al 46′, a inizio recupero, inizialmente il gol di Stones che si era avventato su punizione di De Bruyne viene annullato per fuorigioco ma il VAR ribalta la decisione: posizione regolare, la squadra di Guardiola va all’intervallo in doppio vantaggio.

A inizio ripresa l’Arsenal prova subito a scuotersi al doppio svantaggio, al 3′ Xhaka impegna Ederson con un sinistro centrale, il City mira a rallentare i ritmi e a far girare la palla. La squadra di Guardiola imperversa negli spazi: Ramsdale dice no di piede a Haaland ma al 9′ De Bruyne si infila in profondità su assist del norvegese e firma la doppietta personale e il tris per il City. Al 12′ batti e ribatti in area City, al 14′ c’è un cartellino giallo per Xhaka, quindi doppio cambio per Jorginho e Trossard sostituiscono Martinelli e lo stesso Xhaka. Al 20′ finisce di poco a lato una potente conclusione di Gundogan, ma ormai il City sembra padrone della partita. Al 37′ arriva il gol della bandiera firmato da Holding che gira a rete sugli sviluppi di un corner, ma il City gioca ormai in scioltezza, i 5′ di recupero portano però il sigillo di Haaland e il 4-1 finale per il Manchester City pesa come un macigno nella corsa alla conquista della Premier League in favore degli uomini di Guardiola.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MANCHESTER CITY ARSENAL: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Pep Guardiola ora sa che il destino della Premier League è nelle mani del Manchester City: “La cosa più importante dopo questa vittoria è che ora il destino è nelle nostre mani. Era una partita importante, non decisiva ma importante. Siamo nella posizione dove volevamo essere, ora è davvero tutto nelle nostre mani. La squadra ormai ha la maturità necessaria per interpretare al meglio una partita come questa e soprattutto per avere l’approccio giusto sin dai primi minuti. Più del raddoppio nel recupero del primo tempo è stato importante per noi trovare immediatamente il gol e dare al match l’indirizzo che volevamo, è per questo che avevamo lavorato negli ultimi giorni“.

Mikel Arteta accetta il netto verdetto del campo, con l’Arsenal che ora potrebbe veder presto concretizzato il sorpasso in testa alla classifica del Manchester City, che deve recuperare due partite rispetto ai Gunners: “Il City è stato migliore di noi per tutta la partita. Non abbiamo mai avuto la possibilità di vincere stasera, dobbiamo essere umili e accettarlo. Mancano ancora 5 partite, sono in Inghilterra da tanti anni e so che ancora tutto può succedere. Nelle ultime partite non abbiamo raccolto quanto avremmo potuto ma la squadra crede ancora nella possibilità di vincere il campionato, anche se ora non siamo più completamente padroni del nostro destino“.

