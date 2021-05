Video/ Manchester City PSG (2-0): highlights e gol. Guardiola vola in finale!

E’ il Manchester City il primo finalista della Champions league 2020-21! Ieri sera all’Etihad Stadium la formazione di Guardiola ha sconfitto col risultato di 2-0 il Psg nel match di ritorno delle semifinali e segnando il totale di 4-1, vola alla finalissima di Istanbul, in programma per la fine di maggio. Dopo dunque 51 anni dall’ultima presenza del club inglese in una finale di coppa europea, i citizens centrano per la prima volta nella propria storia la finale di Champions league: un passaggio del turno più che meritato poi se guardiamo anche all’accorta prestazione che i citizens hanno messo in campo ieri sera, con una difesa davvero solidissima a cui i bomber del Psg nulla hanno potuto. Raccontando dunque delle azioni salienti del match, ritorno delle semifinali di Champions league, va detto che al via è gran partenza degli ospiti, che subito costringono il Manchester City ad arretrare in difesa: pure alla prima occasione disponibile, i citizens pungono e all’11 è rete di Mahrez per l’1-0. Sotto di un gol il Psg torna in pressing e comincia a demolire la difesa rivale: è Marquinhos a sfiorare il pareggio, andando a colpire la traversa al 17’ di gioco. Dopo lo spavento gli inglesi si ricompongono e puntando molto sul palleggio riescono a chiudere ogni spazio al rivale e a terminare il primo tempo in vantaggio.

Nella ripresa sono proprio i ragazzi di Guardiola a partire con maggior energia e aggressività: i citizens sono stabilmente nella metà campo avversaria e per Pochettino è il momento di cambiare le carte in tavola e operare per i primi cambi, nella speranza di invertire il trend. Pure il Manchester City dilaga e al 63’ è bis per gli inglesi con Mahrez, questa volta perfettamente servito da Foden: sotto di due reti ora i francesi cominciano ad avere para e il nervosissimo è alle stelle, tanto che dopo pochi istanti è rosso più che giustificato per Di Maria (per fallo su Fernandinho). In inferiorità numerica il Psg crolla e non riesce più a farsi pericoloso: i rivali ne approfittano, ma nonostante le incursioni di Foden al 77’ e gli ingressi di Gabriel Jesus, Aguero e Sterling, il risultato non cambia. Al triplice fischio finale il Manchester City batte col risultato di 2-0 il Psg e vola in finale di Champions league.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY-PSG 2-0

RETI: 11′ e 63′ Mahrez

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Zinchenko; De Bruyne (82′ Sterling), Fernandinho, Gundogan; Mahrez, Bernardo Silva (82′ Gabriel Jesus), Foden (85′ Aguero). All. Guardiola

PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi (75′ Dagba), Marquinhos, Kimpembe, Diallo (83′ Bakker); Herrera (62′ Draxler), Paredes (75′ Pereira); Di Maria, Verratti, Neymar; Icardi (62′ Kean). All. Pochettino

Ammoniti: Herrera, Verratti, Zinchenko, De Bruyne, Kimpembe, Pereira

Espulso: Di Maria

