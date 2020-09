Video/ Milan Vicenza (5-1): highlights e gol. Doppietta di Castillejo in amichevole

Al Centro Sportivo di Milanello il Milan supera il Vicenza con un netto 5 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa allenati da mister Pioli a cercare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni spingendosi in zona offensiva con Maldini, fermato tuttavia sul più bello. I rossoneri insistono e ci provano con Colombo, servito dal suo compagno Krunic, intorno al 3′, quando la sua conclusione potente ma centrale è stata disinnescata dall’estremo difensore avversario Pizzignacco. Il Milan sfiora quindi il gol del possibile vantaggio già al 5′, quando la deviazione di Duarte, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è stata parata dal solito Pizzignacco. Più in difficoltà invece il Vicenza, finora costretto a difendersi nelle retrovie per evitare il tracollo immediato in avvio di gara. I minuti scorrono sul cronometro e gli sforzi compiuti dai padroni di casa danno i loro frutti intorno all’11’ grazie alla rete messa a segno da Samu Castillejo, perfettamente servito da Calhanoglu dopo aver scambiato con Theo. I biancorossi faticano ad orchestrare una manovra ragionata ed i rossoneri ribaltano una possibile azione pericolosa al 22′ quando, su un calcio d’angolo conquistato con un rapido contropiede, ci pensa Lorenzo Colombo a siglare il gol del raddoppio. Il turco Calhanoglu si fa vedere poi anche al 25′ così come Calabria tenta di avanzare con successo un minuto più tardi ma è di nuovo Samu Castillejo, autore dunque di una doppietta personale, a firmare il tris per la sua squadra intorno al 29′, in questo caso con l’aiuto decisivo dell’ottimo Theo.

L’arbitro concede quindi il cooling break ai calciatori scesi in campo quest’oggi sebbene le cose si siano notevolmente complicate per il Vicenza, costretto a sostituire prematuramente Meggiorini con Guerra al 37′, mentre il Milan può essere soddisfatto di quanto espresso. Nell’ultima parte della frazione, sono sempre gli uomini allenati da mister Pioli a premere il piede sull’acceleratore in cerca della rete dell’eventuale poker, sebbene il portiere Pizzignacco riesca ad evitare il peggio intorno al 40′.

Nel secondo tempo, iniziato con gli ingressi di Antonio Donnarumma, Kalulu, Laxalt, Paqueta e Brahim Diaz al posto di Donnarumma G., Theo, Calabria, Calhanoglu e Castillejo tra le fila dei rossoneri e di Grandi, Cappelletti, Barlocco, Cinelli, Pontisso, Giacomelli, Vandeputte, Gori al posto di Pizzignacco, Ierardi, Beruatto, Rigoni, Scoppa, Nalini, Zarpellon e Marotta dall’altra parte, i biancorossi provano subito ad avanzare protestando per un presunto calcio di rigore non concesso su una giocata errata di Krunic al 51′. Il Milan si affaccia in avanti con una doppia chances non sfruttata a dovere dal brasiliano Paqueta intorno al 52′ ma è il Vicenza ad andare inaspettatamente a segno al 54′ per merito della conclusione di Guerra, deviata in maniera decisiva da Duarte. I padroni di casa tentano di replicare al 64′, sebbene il tiro di Laxalt termini soltanto sull’esterno della rete biancorossa. La parziale battuta d’arresto vissuta in avvio di ripresa non sembra compromettere il successo del Milan che reagisce come meglio riesce anche tramite la vivacità dei suoi giovani calciatori schierati nel corso della partita. Il Vicenza risponde senza timore e non si lascia abbattere dalle nuove sortite offensive avversaria nonostante subisca anche il poker dei rossoneri intorno al 74′ a causa della rete messa a segno da Brahim Diaz, in grado di insaccare la sfera alle spalle del portiere avversario con l’aiuto del brasiliano Paqueta. Il nuovo cooling break concesso dall’arbitro non sembra poi dare nuova freschezza ai protagonisti in campo, i quali finiscono anzi con il commettere diversi errori in quest’ultima parte della contesa. Nel recupero, precisamente al 90’+2′, ci pensa infine Stanga a firmare la cinquina definitiva del Milan al termine di una buona prestazione che ha fornito segnali incoraggianti in vista della stagione che sta per cominciare.

IL TABELLINO

Milan-Vicenza 5 a 1 (p.t. 3-0)

Reti: 11′, 29′ Samu Castillejo(M); 22′ Colombo(M); 54′ Guerra(V); 74′ Brahim Diaz(M); 90’+2′ Stanga(M).

MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma G. (45′ A. Donnarumma); Calabria (45′ Laxalt), Michelis (79′ Stanga), Duarte (67′ Bellodi), Hernández (45′ Kalulu); Krunić (60′ Pobega), Bennacer (60′ Kessie); Castillejo (45′ Brahim Diaz), Çalhanoğlu (45′ Paquetà), Maldini; Colombo (60′ Roback). A disp.: Moleri. All.: Pioli.

VICENZA (4-4-2) – Pizzignacco (45′ Grandi); Bruscagin, Padella (63′ Tronchin), Ierardi (45′ Cappelletti), Beruatto (45′ Barlocco), Zarpellon (45′ Cinelli), Scoppa (45′ Pontisso), Rigoni (45′ Vandeputte), Nalini (45′ Giacomelli), Marotta (45′ Gori), Meggiorini (37′ Guerra, 78′ Issa). A disp.: Fantoni. All.: Di Carlo.

Arbitro: Di Graci (Como).

VIDEO MILAN VICENZA, GLI HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA