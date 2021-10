Video/ Monopoli Juve Stabia (1-0): highlights e gol. Mercadante decide il match!

VIDEO MONOPOLI-JUVE STABIA (1-0): LA SINTESI

Allo Stadio Vito Simone Veneziani il Monopoli supera la Juve Stabia per 1 a 0. Nel primo tempo sono i padroni di casa guidati dal tecnico Colombo a cercare di prendere in mano il controllo delle operazioni provando a cercare il varco giusto per colpire con scarso successo ed al 23′ è Starita a provare la conclusione, deviata in calcio d’angolo. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancoverdi riescono a passare in vantaggio alla mezz’ora grazie al calcio di rigore trasformato da Mercadante e concesso per fallo di Altobelli nei confronti di Fornasier.

Nella ripresa è il neo entrato Evacuo a rendersi subito protagonista spronando le vespe quando si vede annullare il gol dell’eventuale pareggio verso il 53′ forse a causa di un fallo in attacco commesso da Eusepi. Tante le proteste dei campani nell’occasione. Nell’ultima parte dell’incontro i gialloblu non inquadrano lo specchio della porta di testa con Evacuo al 73′ ed i pugliesi sollecitano nel recupero al 90’+3′ il portiere Russo sul tiro di Guiebre. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Andrea Bordin, proveniente dalla sezione di Bassano del Grappa, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Morrone e Piccinni da un lato, Davì, Evacuo e Caldore dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo decimo turno di campionato permettono al Monopoli di salire a quota 16 nella classifica del girone C della Serie C mentre la Juve Stabia non si muove, rimanendo ferma con i suoi 11 punti.

IL TABELLINO

Monopoli-Juve Stabia 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 30′ RIG. Mercadante(M).

MONOPOLI (3-5-2) – Loria, Arena, Fornasier, Mercadante, Viteritti, Piccinni, Vassallo, Morrone, Guiebre, Starita, Grandolfo. A disposizione: Guido, Riggio, De Santis, Nocciolini, D’Agostino, Romano, Tazzer, Bussaglia, Nina, Langella, Novella, Milani. Allenatore: Alberto Colombo.

JUVE STABIA (3-4-3) – Russo; Troest, Tonucci, Caldore; Donati, Davì, Altobelli, Rizzo; Bentivegna, Eusepi, Panico. A disposizione: Pozzer, Sarri, Todisco, Stoppa, Scaccabarozzi, Squizzato, Guarracino, Della Pietra, Lipari, Cinaglia, Esposito, Evacuo. Allenatore: Eduardo Imbimbo.

Arbitro: Andrea Bordin (sezione di Bassano del Grappa).

Ammoniti: 21′ Davì(J); 33′ Morrone(M); 75′ Piccinni(M); 86′ Evacuo(J); 88′ Caldore(J).

