Video/ Napoli Barcellona (1-2), gol e highlights: Milik spreca, Rakitic punisce!

Il Napoli di Carlo Ancelotti si arrende nell’amichevole di lusso disputata a Miami contro il Barcellona: il video di Napoli Barcellona racconta una partita divertente e spumeggiante tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto per tutti i novanta minuti. Il fatto che tra le fila dei blaugrana mancasse Lionel Messi ha spinto il Napoli ad approcciare al match con un pizzico di intraprendenza in più. Infatti l’atteggiamento dei partenopei visto nei primi minuti è incoraggiante e porta Mertens al primo tiro dell’incontro, che finisce fuori dallo specchio. La risposta del Barcellona arriva sulla frustata di Griezmann e precede la risposta debole di Fabian tra le braccia di Neto. Il Napoli dà la sensazione di essere vivo, il Barcellona sembra andare a strappi ma quando attacca fa paura. Lo fa ancora con Griezmann da fuori area, poi le chances napoletane con Insigne e nuovamente con Callejon. Il Barça resiste senza troppi affanni e scalda i motori offensivi con un tiro insidioso di Perez. Ci pensa poi Busquets a portare in vantaggio gli spagnoli, al trentottesimo minuto del primo tempo, con una giocata di precisione che vendica il colpo di testa di Rakitic terminato oltre la traversa. Il Napoli reagisce e con la complicità di Umtiti mette in rete l’uno pari scaturito dal tiro di Callejon.

VIDEO NAPOLI BARCELLONA: DECISIVO RAKITIC NEL SECONDO TEMPO

La ripresa di Napoli Barcellona sembra strizzare l’occhio agli spagnoli, pericolosi prima con Rakitic e poi con un doppio tentativo di Ruiz, su cui Meret si rivela prodigioso. Ancelotti richiama in panchina Fabian, Mertens, Manolas, Mario Rui, Elmas e li sostituisce con Gaetano, Luperto, Ghoulam, Milik e Verdi. Il polacco Milik si mette subito in mostra con una iniziativa personale, mentre il Barcellona costringe gli azzurri a rifugiarsi in corner con un tiro insidioso di Rafinha. Anche il Barcellona cambia molto nella ripresa, con Jong, Dembele, Semedo e Piqué al posto di Puig, Perez, Wague e Todibo. Le sostituzioni premiano la squadra guidata da Valverde, con il croato Rakitic che riceve la palla giusta per spedire in porta il sorpasso blaugrana: 1-2 a pochi minuti dalla fine. Il Napoli non ci sta ma spreca troppo con Milik, poi fallisce l’ultima opportunità con una conclusione di facile lettura di Verdi.

IL TABELLINO

BARCELLONA (4-3-3): Neto; Wagué (Semedo, dal 21° s.t.), Todibo (Piquè, dal 21° s.t.), Umtiti, Junior; Rakitic, Busquets, Riqui Puig (De Jong, dal 21° s.t.); Griezmann (Abel Ruiz, dal 1° s.t.), Suárez (Rafinha, dal 1° s.t.), Carles Pérez (Dembelè, dal 21° s.t.);.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo (Hysaj, dal 31° s.t.), Manolas (Luperto, dal 12° s.t.), Maksimovic, Mario Rui (Ghoulam, dal 12° s.t.), Zielinski, Elmas (Verdi, dal 12° s.t.), Callejon, Fabian (Gaetano, dal 12° s.t.), Insigne, Mertens (Milik, dal 12° s.t.).

Reti: Busquets (B) al 38° p.t., Callejon (N) al 41° p.t., Rakitic (B) al 34° s.t. AMMONITI: Wague (B) al 1° s.t., Milik (N) al 25° s.t., Junior (B) al 32° s.t., Hysaj (N) al 36° s.t. Recupero: 1 e 2.





