VIDEO/ Napoli Lazio (risultato 1-2) gol e highlights. Sarri toglie la vetta a Garcia (Serie A)

VIDEO NAPOLI LAZIO (1-2): COLPO BIANCOCELESTE

La Lazio espugna per la seconda volta consecutiva il “Maradona” e toglie al Napoli il primato in classifica dopo 40 giornate. Il Napoli inizia la partita ad un ritmo elevato. Dopo soli 3 minuti, Kvaratskhelia tenta un tiro in area, ma il pallone sfila appena fuori. La squadra partenopea detiene il possesso palla, mentre la Lazio cerca di abbassare il ritmo. Al 13′ su calcio d’angolo, Osimhen colpisce di testa, ma viene contrastato da Marusic e il pallone sfiora il secondo palo. Al 21′, Kvaratskhelia sfiora nuovamente il gol con un potente tiro, ma Provedel si supera con una parata sopra la traversa.

Zaccagni viene ammonito al 26′. Tuttavia, è la Lazio a segnare al 30′: Felipe Anderson crea un’azione straordinaria sulla destra e mette un cross al centro dell’area, dove Luis Alberto segna di tacco. Al 33′, il Napoli pareggia con Zielinski, il cui tiro dal limite subisce una deviazione di Romagnoli che beffa Provedel. Al 36′, Felipe Anderson crea nuovamente pericolo in area, ma viene bloccato da Oliveira prima di poter tirare. Oliveira, a sua volta, manda alto un colpo di testa su cross dalla destra di Di Lorenzo al 40′. La prima metà si conclude in parità dopo 2 minuti di recupero.

VIDEO NAPOLI LAZIO: IL SECONDO TEMPO

La seconda metà inizia con opportunità da ambo le parti. Provedel compie un super salvataggio su un tiro istintivo di Zielinski, mentre Meret esce e salva su Immobile, sebbene quest’ultimo venga successivamente segnalato in fuorigioco. La Lazio passa in vantaggio al 7′: ancora una volta, è decisivo Felipe Anderson, pallone fatto filtrare con un geniale velo da Luis Alberto per la stoccata di Kamada per l’1-2. Al 20′, ci sono alcune sostituzioni, con Sarri che inserisce Guendouzi al posto di Kamada e Garcia che cambia Kvaratskhelia e Oliveira, facendo entrare Raspadori e Mario Rui. La Lazio segna di nuovo, ma il gol di Zaccagni viene annullato per un fuorigioco dell’attaccante su tocco di Guendouzi. La Lazio ha un altro gol annullato al 26‘: una manovra che porta al gol di Guendouzi, ma dopo la revisione del VAR, viene punita una posizione di fuorigioco di Zaccagni considerata attiva nell’azione, anche se l’esterno laziale non tocca il pallone. Nel Napoli, entra Lindstrom al posto di Politano, mentre nella Lazio, entrano Pedro e Luca Pellegrini, e successivamente Isaksen e Castellanos. Il Napoli preme nei minuti finali, inclusi gli 8 minuti di recupero, ma la Lazio tiene e sfiora nuovamente il gol con un destro di Zaccagni che esce di poco a lato.

VIDEO NAPOLI LAZIO: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per Rudi Garcia un pareggio avrebbe premiato il Napoli soprattutto per il buon primo tempo disputato: “Primo tempo a nostro favore, abbiamo iniziato benissimo. Il problema che quando hai un dominio così importante devi fare più di un gol e stare in vantaggio all’intervallo. Quando giochi con attaccanti così veloci sei sempre in pericolo. Nel secondo tempo abbiamo giocato meno bene, forse avevamo troppo fretta di pareggiare. La Lazio ha avuto il 100% di efficacia, hanno sfiorato il 3-1. Noi abbiamo centrato poco la porta, poi anche all’ultimo era possibile pareggiare con Lindstrom e Juan Jesus. Quando non si può vincere si deve almeno saper perdere. Non siamo ancora al 100%, Kvaratskhelia non poteva giocare 90’ ma mi è piaciuto il suo primo tempo. Spero che tutti tornano al 100% dalle nazionali, poi inizierà una maratona che dobbiamo iniziarla vincendo la prima delle 7 partite che ci aspettano”.

Maurizio Sarri aveva visto una Lazio in crescita anche nelle precedenti partite perse, soprattutto col Genoa: “Una bella vittoria frutto di una mentalità diversa. Siamo stati in grado di soffrire con lucidità, di prendere in mano partita e di fare 4 gol al Napoli. Siamo stati capaci di superare il contraccolpo di due gol annullati. Buona qualità di gioco. Col Genoa l’abbiamo persa, ma ci aveva dato dei segnali, siamo stati scadenti solo nell’approccio ma c’è stata la reazione e siamo stati lucidi nel non prendere contropiedi. Poi siamo cresciuti, si sta crescendo fisicamente. Kamada ha dato subito la sensazione di aver qualità di inserimento e palleggio non comuni, stiamo cercando di farlo crescere senza stressarlo. Guendouzi è un giocatore che ha intensità, ha una bella fase difensiva piuttosto cattiva, è una giocatore di grande personalità. Si è allenato solo due volte e sembra che fosse già nel gruppo da tempo, personalità forte“.

