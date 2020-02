Video/ Olbia Pistoiese (1-0): highlights e gol. Decide il gol di Ogunseye (Serie C)

Allo Stadio Bruno Nespoli l’Olbia supera la Pistoiese per 1 a 0. Come si vede nel video di Olbia Pistoiese, nelle fasi iniziali del primo tempo i toscani cercano di prendere in mano le redini del match affacciandosi in zona offensiva tramite le giocate di Valiani e di Spinozzi, senza però riuscire ad ottenere l’effeto sperato. I loro compagni Gucci, Camilleri e Mazzarani non hanno maggiore fortuna ed i sardi riescono a spezzare l’equilibrio passando in vantaggio intorno al 30′ per merito della rete messa a segno da Ogunseye, capitalizzando il preciso assist fornitogli da Cocco. Nel secondo tempo il copione non cambia rispetto a quanto ammirato nel corso della frazione precedente e sono gli arancioni a cominciare meglio rendendosi pericolosi sia con Dametto che con Favale intanto che i bianchi gestiscono la situazione a loro favorevole preferendo attendere e ripartire in contropiede. La squadra del tecnico Pancaro fallisce le opportunità avute a disposizione per pareggiare e non approfitta nemmeno della superiorità numerica venutasi a creare dal 79′ a causa dell’espulsione per doppio giallo rimediata da Dalla Bernardina. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele De Tommaso, proveniente dalla sezione di Rimini, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Dalla Bernardina, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, e Demarcus da un lato, Valiani e Spinozzi dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventisettesimo turno di campionato permettono all’Olbia di salire a quota 25 nella classifica del girone A di Serie C mentre la Pistoiese non si muove, rimanendo ferma a 33 punti.

IL TABELLINO

Olbia-Pistoiese 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 30′ Ogunseye(O).

OLBIA (3-5-2) – Aresti; Gozzi, Altare, Dalla Bernardina; De Marcus, Lella, Giandonato, Pennington, Pisano; Cocco, Ogunseye. A disp.: Van Der Want, Pitzalis, Mastino, Zugaro, Candela, Biancu, Vallocchia, Verde, Parigi. All.: Oscar Brevi.

PISTOIESE (3-4-2-1) – Pisseri; Dametto, Camilleri, Terigi; Mazzarani, Spinozzi, Cerretelli, Favale; Valiani, Morachioli; Gucci. A disp.: Salvalaggio, Ciccone, Falcone, Llamas, Spadoni, Bortoletti, Tempesti, Cappellini, Capellini, Cappelluzzo. All.: Giuseppe Pancaro.

Arbitro: Daniele De Tommaso (Rimini).

Ammoniti: 4′, 79′ Dalla Bernardina(O); 6′ Valiani(P); 30′ Spinozzi(P); 61′ Demarcus(O).

Espulsi: 79′ Dalla Bernardina(O) per doppia ammonizione.

