Video Oriana Marzoli si allena in perizoma, Antonella Fiordelisi sbotta: invida o strategia?/ Caos al GF Vip

Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi: un perizoma scatena la lite al Grande Fratello Vip 2022

L’ingresso di Oriana Marzoli ha scosso Antonella Fiordelisi che non ha gradito il primo approccio dell’influencer venezuelana che, subito dopo essere entrata, ha messo in guardia Edoardo Donnamaria esortandolo a prendere un po’ le distanze dall’ex schermitrice. Irritata dall’atteggiamento di Oriana, la Fiordelisi non ha perso tempo a lanciarle una frecciatina appena ne ha avuto l’occasione. Dopo averla vista in perizoma mentre si allenava in casa con Luca Onestini, Antonella ha detto: “Un pantaloncino no?”.

Una battuta a cui Oriana ha risposto in modo stizzito così: “Mi alleno come caz*o mi pare”. Successivamente, durante il tg di Attilio Romita, la Marzoli ha lanciato un’altra frecciatina alla Fiordelisi. In spagnolo, ha sottolineato la sua gelosia. Una frecciatina a cui Antonella non ha replicato. Tuttavia, a pensarla come Antonella, nella casa, sono stati in tanti. Da Patrizia Rossetti ad Alberto De Pisis fino a Giaele De Donà, tutti hanno convenuto che non sia buona educazione allenarsi in casa in bikini e pranzare con un costume. Anche Micol Incorvaia ha dato ragione alla Fiordelisi: “E’ buon costume rispettare un luogo anche con il look. Io non vado in chiesta o in ospedale con la minigonna”, ha detto la sorella di Clizia Incorvaia.

Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi: confronto dopo lo scontro

Dopo aver saputo da Alberto De Pisis e Nikita Pelizon che Antonella Fiordelisi si era infastidita per il suo atteggiamento con Edoardo Donnamaria, Oriana Marzoli ha cercato il confronto con l’ex schermitrice spiegandole di non averlo fatto con malizia e di non essersi accorta che, in quel momento lei non c’era. L’influencer venezuelana, poi, l’ha tranquillizzata dicendole di non voler assolutamente mettersi tra lei ed Edoardo.

La Fiordelisi, anche con l’aiuto dello stesso Donnamaria, ha inizialmente deposto le armi firmando la tregua con lei anche se non nasconde di non poter essere sua amica. Oriana e Antonella, questa sera, si confronteranno nuovamente? Cosa accadrà tra le due?

Antonella: “Col pantaloncino magari”

Oriana: “Ma io mi alleno come cazzo mi pare” MIO DIO ORIANA È GIÀ PARTITA, HA GIÀ INIZIATO LO START WORK 🔥#gfvippic.twitter.com/tOKBsjG5E6 — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 4, 2022













