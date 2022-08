Video/ Parma Cosenza (1-0) gol e highlights: la decide il solito Inglese (Serie B)

VIDEO PARMA COSENZA (1-0): FINALMENTE I DUCALI!

Primo tempo di Parma Cosenza, diretta dal fischio di Perenzoni allo stadio Gardini. Partita che mette di fronte due squadre che fin da subito danno battaglia al centro del campo. Prime occasioni che sono di stampo calabrese con un super Chichizola che chiude la porta ed abbassa la saracinesca nel colpo ravvicinato di Voca direttamente dall’area piccola. Molta sfortuna per la squadra calabrese che ben stava facendo soprattutto con Brignola scatenato, ma Chichizola ha risposto presente confermando le sue doti da portiere, tra i migliori dell’intero campionato. Il Parma non si fa vedere molto, ma quando lo fa, trova il gol con Mihaila che batte il calcio d’angolo con uno schema e trova al centro Inglese che taglia sul primo palo e mette la zampata giusta per battere il portiere e festeggiare con i compagni.

Terminato il primo tempo con il risultato di 1-0, il Parma non rischia nulla durante la partita. Chichizola controlla bene e gestisce direttamente dalla fase difensiva e Bernabé in cabina di regia trova le direzioni giuste per servire Franco Vazquez e Roberto Inglese. Secondo tempo comunque dominato per il Parma con Vazquez in grande spolvero con ottime giocate solitarie. Tanti gialli per il Parma, ben 5, che non faranno felice Fabio Pecchia che lavorerà in settimana, nell’attesa dello scontro di settimana prossima contro il Genoa del big match di Serie B della quarta giornata. Una vittoria di misura per il Parma che vince 1-0 con il solo gol di Inglese, ma che basta per fare salire la squadra a quota 5 punti in classifica, in attesa del Genoa.

VIDEO PARMA COSENZA: IL TABELLINO

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly (46′ Delprato), Circati, Romagnoli, Oosterwolde; Bernabé (90′ Estevez), Juric; Man (72′ Ansaldi), Vazquez, Mihaila (46′ Benedyczak); Inglese (65′ Bonny).

A disposizione: Buffon, Corvi, Balogh, Sohm, Camara, Valenti, Zagaritis.

Allenatore: Pecchia

COSENZA (4-3-2-1): Matosevic; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Panico (55′ Gozzi); Florenzi, Voca, Brescianini (72′ Valocchia); Brignola (62′ Martino), D’Urso (62′ Larrivey); Butic (72′ Zilli).

A disposizione: Marson, Calò, Meroni, Merola, Venturi, Arioli, Prestianni.

Allenatore: Dionigi

RETI: Inglese 29′

AMMONITI: Coulbaly, Bernabé, Bonny, Ansaldi, Juric, Rispoli.

VIDEO PARMA COSENZA: GOL E HIGHLIGHTS











