Video/ Parma Vicenza (1-0): highlights e gol. Lanerossi ancora KO!

Il Parma vince 1-0 in casa contro il Vicenza. Decide il match la rete realizzata da Benedyczak nel primo tempo. Gara combattuta con due espulsi, uno per parte. Alla mezzora Brunetta, al 70esimo Di Pardo. Con questi tre punti i ducali risalgono la classifica agganciando il Como e il Cittadella al decimo posto con 16 punti. La squadra di Brocchi invece resta in penultima posizione con appena 4 punti conquistati in 11 partite. Nel prossimo turno di Serie B i crociati giocheranno in trasferta a Lecce mentre il Vicenza sarà in scena al Del Duca di Ascoli.

SINTESI PRIMO TEMPO

Maresca cambia un paio di elementi rispetto alla trasferta di Cittadella, schierando dall’inizio Roberto Inglese e Valentin Mihaila, al posto di Gennaro Tutino e Woyo Coulibaly. Il tecnico dei crociati prosegue con l’esperimento riuscito giovedì con la difesa a tre, confermando davanti a Buffon Osorio, Danilo e Cobbaut, con Delprato e lo stesso Mihaila larghi a centrocampo, con Juric e Brunetta ancora ad agire da interni. Davanti, insieme a Inglese c’è Benek, confermatissimo dopo il gol della scorsa gara, con Vazquez ad agire sulla trequarti. Il Vicenza di Brocchi risponde con una formazione molto simile alle attese: nel 3-5-2 delle Lane, Longo vince il ballottaggio con Dalmonte e affianca Diaw, con il centrocampo a cinque che vede come esterni Di Pardo e Calderoni, con Proia, Taugourdeau e Ranocchia interni. In difesa, davanti a Grandi, ecco Ierardi, Pasini e Padella. Subito pericoloso Inglese. Cobbaut lascia partire un cross dalla sinistra per la punta crociata, che calcia al volo con l’esterno sparando però alto. Era comunque in fuorigioco il centravanti del Parma. Vazquez mette subito in campo la sua grande classe, dialogando con un colpo di tacco con Delprato. Cross in mezzo allontanato dal Vicenza ma raccolto ancora da Mihaila, che salta un uomo e viene steso sui venticinque metri: punizione ducale.

Brunetta mette in mezzo un pallone velenosissimo per il numero 45, che però, solissimo, non riesce a controllare nell’area piccola. Ci prova Vazquez. Stacca più in alto di tutti il numero 10 del Parma, che schiaccia di testa ma non angola. Para Grandi. Tanto agonismo in mezzo al campo, dove i centrocampisti non disdegnano qualche intervento duro. Gara intensa. Si mette in mostra Ranocchia. Bella azione personale dell’ex Juventus, che sulla sinistra salta secco un uomo e si incunea cercando di entrare in area per calciare: destro secco ma respinto dalla difesa del Parma. Primo giallo del match, per Di Pardo che stende Mihaila. Tentativo di Brunetta. Altro destro velenoso dell’argentino a cercare Inglese che viene anticipato da Grandi. Poi il Parma insiste con un altro cross in mezzo, ma Grandi blocca il pallone. Al 32esimo si fa espellere Brunetta: il Parma perde palla sulla trequarti e il Vicenza riparte in contropiede, Brunetta ferma Diaw con un fallo e si prende il cartellino giallo, ma l’argentino decide di calciare con forza il pallone in testa a Diaw ancora a terra. Follia che Baroni punisce con il rosso diretto. Cambio tra i ducali: entra Simon Sohm ed esce Inglese. Il risultato si sblocca al 43esimo. Pasticcio del Vicenza, Diaw rilancia ma colpisce Padella sulla schiena. La palla rimbalza sui venti metri e Benedyczak, la gira in porta con il sinistro. All’incrocio, Parma in vantaggio.

SINTESI SECONDO TEMPO

Sostituzione per il Vicenza: fuori Proia e dentro Dalmonte. Calcio d’angolo battuto dentro e conclusione di Ranocchia deviata ancora in corner. Sulla battuta seguente, il Parma riesce a riconquistare il possesso. La squadra di Maresca resta bassa e pensa a difendere. Ci prova Di Pardo. Il Parma gli concede il mancino e l’esterno se lo prende tutto calciando da fuori ma trovando Buffon. Ammonito Diaw: fallo in netto ritardo su Danilo. Ci provano gli ospiti. Bella giocata di Dalmonte che dal fondo mette in mezzo: sponda di Longo per Diaw che di testa non trova la porta. Poco dopo Di Pardo crossa dentro l’area, il pallone schizza sul secondo palo dove c’è Dalmonte che ci prova: il Parma respinge. Brocchi effettua un cambio: problema muscolare per Longo, entra Meggiorini. Mihala sfiora il 2-0. Grande chance per il rumeno lanciato a rete: uno contro uno con Grandi ci prova con la punta, ma il portiere del Vicenza dice di no.

Esce proprio Mihaila, al suo posto Coulibaly. Taugourdeau stende Juric a metà campo e si prende il giallo. Al 70esimo viene ristabilita la parità numerica. Di Pardo si guadagna il secondo giallo e il rosso facendo infuriare Brocchi. Del Prato suona la carica. Ci prova da fuori l’esterno crociato, palla deviata e calcio d’angolo. Doppio cambio per i biancorossi: escono Taugordeau e Calderoni, entrano Giacomelli e Zonta. Contropiede fulmineo del Parma dopo un angolo del Vicenza, Sohm si fa tutto il campo ma poi sbaglia a servire Coulibaly in profondità. Ierardi ci prova da fuori, Juric devia. Esce intanto uno stremato Ranocchia ed entra Pontisso. Per il Parma esce Adrian Benedyczak e al suo posto entra Tutino. All’86esimo il Parma spreca una chance enorme in contropiede con Delprato, che due contro uno decide di calciare in porta e non servire Tutino a centro area, solissimo. Grandi si supera in allungo, palla in angolo. L’azione più grande del Vicenza arriva al minuto 91: Ierardi mette dentro il pallone per Meggiorini, sponda per Diaw e Buffon salva tutto. Sulla respinta arriva Giacomelli che calcia a botta sicura, ma trova Danilo sulla riga. Il Parma ottiene i tre punti.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PARMA VICENZA

