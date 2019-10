Video/ Perugia Ascoli (1-1): highlights e gol. Un punto a testa al Curi! (Serie B)

Allo Stadio Renato Curi le formazioni di Perugia ed Ascoli non vanno oltre un pareggio per 1 a 1. Nelle fasi iniziali del primo tempo i padroni di casa tentano di prendere in mano le redini dell’incontro senza comunque riuscire a concretizzare gli spunti proposti da Falcinelli e Di Chiara. Lentamente, gli ospiti rispondono agli avversari restando compatti ma rischiando anche grosso quando Ardemagni, in maniera involontaria, sfiora l’autorete alla mezz’ora, spedendo la sfera contro uno dei pali della sua porta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ci pensa quindi Scamacca, liberato dall’errore al controllo di Falasco, a spezzare l’equilibrio in favore dei bianconeri al 33′. Nel secondo tempo i Grifoni vanno subito in cerca del gol del pareggio ed i loro sforzi vengono premiati al 51′ dal calcio di rigore trasformato da Iemmello e concesso per un fallo di Cavion ai danni di Carraro. Durante la ripresa l’occasione più clamorosa capita poi a Brosco di nuovo tra gli uomini di mister Zanetti, centrando ancora un palo ma in questo caso della porta difesa da Vicario al 78′. Il punto conquistato in questo turno infrasettimanale del campionato cadetto permette sia al Perugia che all’Ascoli di salire a quota 16 nella classifica di Serie B.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come l’incontro sia stato molto combattuto da parte di entrambe le compagini. In fase offensiva si sono distinti i marchigiani grazie al 4 a 2 nelle conclusioni indirizzate nello specchio della porta, 10 a testa i tiri complessivi. Gli umbri hanno toccato più palloni visto il 459 a 382 nei passaggi totali, oltre ad aver effettuato più parate, 3 a 2. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’Ascoli è stata la squadra più scorretta a causa del 18 a 17 nel computo dei falli e l’arbitro Ros, della sezione di Pordenone, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo Fernandes, Sgarbi, Rosi e Falcinelli solo tra le fila dei Grifoni.

IL TABELLINO

Perugia-Ascoli 1 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 33′ Scamacca(A); 51′ RIG. Iemmello(P).

PERUGIA Vicario, Rosi, Falasco, Sgarbi, Di Chiara, Carraro, Falzerano, Dragomir(80′ Nicolussi), Buonaiuto(76′ Fernandes), Falcinelli, Iemmello(85′ Mazzocchi). All.: Oddo.

ASCOLI Leali; Pucino, Brosco, Gravillon, Padoin; Cavion, Troiano(89′ Petrucci), Piccinocchi(80′ Chajia); Brlek; Scamacca, Ardemagni(70′ Rossetti). All.: Zanetti.

Arbitro: Ros (Pordenone).

Ammoniti: 77′ Fernandes(P); 82′ Sgarbi(P); 89′ Rosi(P); 90’+4′ Falcinelli(P).

