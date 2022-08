Video/ Perugia Bari (1-3) gol e highlights: tris e prima gioia dei galletti (Serie B)

VIDEO PERUGIA BARI (1-3): COLPO ESTERNO DEI GALLETTI

Primo tempo di Perugia Bari che fin da subito evidenzia la qualità del match. Due minuti solamente ed è subito Cheddira a sfidare, senza riuscirci, Gori. Un giro di orologio e sul ribaltamento di fronte Oliveri viene steso all’interno dell’area di rigore. Il direttore di gara ha deciso: sarà calcio di rigore. Lo stesso numero 11, si presenta dal dischetto ma si fa ipotizzare da Caprile e sbaglia. Il Bari approfitta del momento di confusione del Perugia e colpisce con Folorunsho al minuto 10. Restanti 35 minuti che evidenziano lo stesso copione: Perugia che prova a recuperare il match impegnando più volte Caprile con quest’ultimo che dice di no. Bari che si salva e va, all’intervallo negli spogliatoi con il vantaggio dalla propria parte.

Secondo tempo tra Perugia e Bari che non delude le attese del primo tempo. Pioggia di cartellini rossi per le due formazioni. Prima l’espulsione di Sgarbi al minuto 63 ma subito dopo c’è spazio per un altro cartellino rosso: Ricci, già ammonito nel primo tempo, si becca il rosso. Non solo cartellini rossi: la gioia del gol per Antenucci arriva al minuto 69′, servito bene da D’Errico appena entrato. Arriva il 2-3 con il gol del Perugia ma il fuorigioco nega la rete del Perugia che nel finale si arrende ad un super Caprile. Vince e convince, in trasferta, il Bari che dopo due pareggi contro Parma e Palermo, ottiene la vittoria decisiva contro un Perugia che, a differenza dei galletti, apparsi sicuri di se e con un gioco cinico, deve trovare la retta via dopo le 3 brutte prestazioni in questo campionato di Serie B con soltanto un punto all’attivo.

VIDEO PERUGIA BARI: IL TABELLINO

PERUGIA (3-5-2): Gori, Sgarbi, Angella, Curado, Casasola, Luperini, Vulic (85′ Matos), Dell’Orco (46′ Lisi), Kouan (74′ Santoro), Olivieri (63′ Melchiorri), Strizzolo (63′ Di Serio). All. Castori

Panchina: Furlan, Righetti, Vulikic, Melchiorri, Matos Ryder, Angori, Paz, Di Serio, Lisi, Santoro, Baldi, Giunti

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Terranova, Di Cesare, Ricci; Maita (85′ Mallamo), Maiello, Folorunsho (85′ Benedetti); Bellomo (57′ D’Errico); Antenucci (69′ Dorval), Cheddira. All. Mignani

Panchina: Frattali, Polverino, D’Errico, Botta, Gigliotti, Galano, Zuzek, Bosisio, Cangiano, Benedetti, Dorval, Mallamo

Marcatori: 10′ Folorunsho (B); 54′ Cheddira (B); 57′ Strizzolo (P); 69′ Antenucci (B)

Ammoniti: 5′ Dell’Orco (P), 42′ Kouan (P), 55′ Sgarbi (P), 61′ Olivieri (P), 65′ Casasola (P); 33′ Ricci (B), 67′ Di Cesare (B), 68′ D’Errico (B)

Espulsi: 63′ Sgarbi (P), 65′ Ricci (B)

Rigori sbagliati: 5′ Olivieri (P)

Arbitro: Sozza

