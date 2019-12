Video/ Perugia Cosenza (2-2): highlights e gol. Brillante pareggio al Curi!

Partita quanto mai avvincente quella che ieri si è svolta al Curi e con cui abbiamo chiuso la 15^ giornata del campionato di Serie B: come si vede nel video di Perugia Cosenza il risultato finale è stato un giusto pareggio per 2-2, che concede ai due club appena un punto a testa per rilanciarsi nella classifica della cadetteria. Tornando alla partita va subito detto che sono stati proprio i padroni di casa a partire molto forte: gli umbri hanno subito alzato il ritmo di gioco cercando nel contempo di ferire la difesa avversaria, ma i cosentini sono stati bravi a chiudersi. E’ dunque solo al 18’ che il Perugia riesce a sfondare: il protagonista è il solo Iemmello che, già da capocannoniere della Serie B, ha toccato ieri quota 12 gol personali. Nella ripresa è poi un pari lampo per i rossoblu: il Cosenza trova subito il pari con Sciaudone al 46’ e poi non dobbiamo ancora attendere molto per la reazione dei grifoni. Appena al 66’ infatti il Perugia va di nuovo in vantaggio con Falasco, ma tre minuti dopo il Cosenza trova di nuovo il pari grazie al gol di Riviere. Il finale è emozionante e vivo ma di fatto il risultato sul tabellone non cambia: da segnalare però l’espulsione al 94’ di Dragomir per il Perugia.

IL TABELLINO

PERUGIA COSENZA 2-2 (1-0 pt)

PERUGIA: Vicario; Rosi, Sgarbi, Falasco, Nzita; Nicolussi Caviglia (36′ st Melchiorri), Carraro; Dragomir; Buonaiuto, Capone (26′ st Fernandes); Iemmello (41′ st Mazzocchi). A disp.: Fulignati, Albertoni, Rodin, Falcinelli, Konate, Salic, Falzerano, Di Chiara. All. Oddo.

COSENZA: Perina; Bittante, Capela, Idda, Legittimo (26′ st D’Orazio); Baez, Bruccini, Sciaudone, Pierini (35′ st Greco); Litteri (17′ st Machach), Rivière. A disp.: Saracco, Corsi, Broh, Schiavi, Trovato, Monaco. All. Braglia.

ARBITRO: Fourneau di Roma 1 (Robilotta – Zingarelli). IV UOMO: Bitonti di Bologna.

MARCATORI: 18′ pt Iemmello (P), 1′ st Sciaudone (C), 20′ st Falasco (P), 22′ st Rivière (C).

NOTE: Serata fredda e umida. Terreno di gioco appesantito dalla pioggia abbondante caduta nel pomeriggio. Ammoniti: 17′ pt Sciaudone (C), 12′ st Carraro (P), 21′ st Perina (C), 30′ st D’Orazio (C), 39′ st Rosi (P). Espulsi: al 21′ st Trinchera (ds Cosenza) e Arnone (massaggiatore Cosenza), al 48′ st Dragomir (P). Angoli: 8-3 (pt 2-0). Recupero: 2′ pt; 4′ + 1′ st.

