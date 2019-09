Video/ Perugia Frosinone (3-1): highlights e gol. Doppietta di Iemmello (Serie B)

Allo Stadio Renato Curi il Perugia supera in rimonta il Frosinone per 3 a 1. Nel primo tempo i ciociari allenati da mister Nesta partono alla grande passando in vantaggio subito al 2′ grazie a Paganini, su assist da parte di Novakovich. Tuttavia, i biancorossi non rimangono a guardare e la loro reazione viene affidata all’ottimo Iemmello, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per fallo di Haas su Rosi al 22′. L’arbitro decide poi di assegnare un altro penalty agli umbri e, dopo la sostituzione per infortunio del portiere Bardi con Iacobucci, con l’estremo difensore costretto anche ad uscire in barella per il contrasto da rigore con Di Chiara, è sempre Iemmello a firmare pure il sorpasso al 34′. Nel secondo tempo gli ospiti faticano a ristabilire l’equilibrio e, nell’ultima parte della sfida, precisamente all’88’, ci pensa quindi Kouan a chiudere definitivamente i conti con il gol del tris, propiziato da Falzerano. I tre punti conquistati tra le mura amiche permettono al Perugia di salire a quota 11 nella classifica di Serie B mentre il Frosinone non si muove, rimanendo fermo a 4 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Perugia sia stato più efficace rispetto al Frosinone soprattutto per quanto concerne la fase offensiva, a cominciare dal 19 a 5 nelle conclusioni totali, delle quali 7 a 2 indirizzate nello specchio della porta, oltre all’1 a 4 nelle parate. Ai ciociari non è bastato un buon fraseggio, visto il 488 a 350 nei passaggi, con gli umbri a spuntarla pure nei contrasti, 11 a 7. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Perugia è stata la squadra più fallosa a causa del 20 a 14 nel computo dei falli e l’arbitro Eugenio Abbattista, della sezione di Molfetta, ha estratto il cartellino giallo per 4 volte ammonendo rispettivamente Dragomir da un lato, Haas, Paganini e Brighenti dall’altro.

IL TABELLINO

Perugia-Frosinone 3 a 1 (p.t. 2 a 1)

Reti: 2′ Paganini(F); 22′ RIG., 34′ RIG. Iemmello(P); 88′ Kouan(P).

Assist: 2′ Novakovich(F); 88′ Falzerano(P).

PERUGIA (4-3-1-2) Vicario; Rosi, Gyomber, Falasco(75′ Sgarbi), Di Chiara; Carraro, Dragomir(62′ Kouan), Falzerano; Buonaiuto; Fernandes(72′ Nicolussi), Iemmello. All.: Oddo.

FROSINONE (4-3-1-2) Bardi(31′ Iacobucci); Brighenti, Ariaudo, Capuano, Beghetto; Haas(60′ Maiello), Gori, Tribuzzi(79′ Trotta); Ciano; Paganini, Novakovich. All.: Nesta.

Arbitro: Eugenio Abbattista (Molfetta).

Ammoniti: 20′ Haas(F); 45′ Dragomir(P); 45’+4′ Paganini(F); 78′ Brighenti(F).

