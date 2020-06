Video/ Pescara Empoli (1-1): highlights e gol. Maniero risponde a Ciciretti

Allo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia le formazioni di Pescara ed Empoli si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1. Come si vede nel video di Pescara Empoli, nelle fasi iniziali dell’incontro le due compagini scese in campo giocano subito su ritmi abbastanza sostenuti, con gli ospiti toscani guidati da mister Marino pronti ad attuare un asfissiante pressinge offensivo nei confronti dei rivali sin dai primissimi minuti. I padroni di casa allenati dal tecnico Legrottaglie non si lasciano impressionare e sfiorano la rete dell’eventuale vantaggio intorno al 10′ con Zappa, il cui tiro è terminato di poco a lato dello specchio della porta. Sul fronte opposto, è Balkovec a forzare l’estremo difensore Fiorillo ad un intervento provvidenziale per evitare che il peggio e prima di vedersi annullare una rete a causa del fuorigioco in posizione attiva ravvisato nei confronti di Bandinelli intorno al 19′. Bisogna quindi attendere il secondo tempo perchè l’incontro si sblocchi: è infatti il neo entrato Ciciretti a spezzare l’equilibrio iniziale in favore dei toscani con una grande conclusione a giro imparabile per l’estremo difensore di casa. La squadra abruzzese non si dà per vinta ed i loro sforzi vengono premiati nell’ultima parte della gara dal calcio di rigore trasformato da Maniero e concesso per un fallo di Romagnoli proprio ai suoi danni al 77′. Il punto conquistato in questo trentunesimo turno del campionato cadetto permette rispettivamente al Pescara di salire a quota 39 nella classifica della Serie B ed all’Empoli di raggiungere i 42 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come l’Empoli, a partire dal possesso palla finale favorevole con il 61%, avrebbe forse meritato qualcosa in più rispetto a quanto effettivamente raccolto. Tutte e due le squadre hanno collezionato 3 conclusioni indirizzate nello specchio della porta ciascuna a fronte del 14 a 9 complessivo per il Pescara ma i toscani hanno registrato un notevole 137 a 79 negli attacchi, 54 a 36 quelli pericolosi, che si aggiungono al 627 contro 426 nei passaggi totali ed al 14 9 nei contrasti. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’Empoli è stata anche la squadra più scorretta a causa del 21 a 8 nel computo dei falli e l’arbitro G. Ayroldi, oltre ad aver espulso il secondo portiere dei toscani Branduani per proteste dalla panchina nel recupero, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Drudi e Balzano da un lato, Zurkowski e Pinna dall’altro.

IL TABELLINO

Pescara-Empoli 1 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 65′ Ciciretti(E); 76′ RIG. Maniero(P).

PESCARA (4-4-1-1) – Fiorillo; Balzano, Drudi, Scognamiglio, Crecco; Zappa(72′ Pucciarelli), Kastanos(71′ Clemenza), Busellato(90’+2′ Melegoni), Memushaj; Galano; R. Maniero(85′ Bojinov). All.: Legrottaglie.

EMPOLI (4-3-3) – Brignoli; Pinna(85′ Gazzola), S. Romagnoli, Sierralta, Balkovec; Bandinelli(71′ Henderson), Stulac(85′ Frattesi), Zurkowski; Bajrami, Moreo(60′ Mancuso), Tutino(60′ Ciciretti). All.: Marino.

Arbitro: G. Ayroldi.

Ammoniti: 33′ Zurkowski(P); 38′ Drudi(P); 39′ Balzano(P); 72′ Pinna(E).

