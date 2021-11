Video/ Pisa Ascoli (1-1) gol e highlights: Dionisi risponde su rigore a Masucci

La capolista Pisa non riesce a superare l’Ascoli e certifica il suo momento difficile visto che negli ultimi quattro match non ha mai vinto. Alla rete di Masucci ha risposto Dionisi su rigore nella prima frazione di gara. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Il primo squillo della gara è dell’Ascoli con Dionisi che crossa in mezzo per Sabiri, il suo tiro è facile preda di Nicolas. Il Pisa risponde con il cross di Beruatto per Lucca, la sua conclusione termina fuori di pochissimo. Tourè per Mastinu che calcia da fuori area, la conclusione termina fuori. Sabiri da fuori area, controlla facilmente Nicolas.

Dionisi trattiene Birindelli e si prende un sacrosanto giallo. Masucci! La sblocca il Pisa! Cross di Lucca e colpo di tacco vincente di Masucci che anticipa Botteghin. Iliev ci prova da fuori area ma colpisce Tourè. Gucher ci prova su punizione con Leali che controlla la sfera senza problemi. Siamo giunti alla mezzora di gioco con il Pisa avanti grazie a Masucci. Dionisi calcia dalla lunga distanza, Nicolas risponde presente con i pugni. Leverbe sembra aver toccato la sfera con la mano in area, c’è un controllo al VAR. C’è il rigore a favore dell’Ascoli! Sulla sfera si presenta Dionisi che calcia sotto la traversa e trova la rete del pareggio. Iliev ci prova di testa, para facile Nicolas. Termina la prima frazione di gioco tra Pisa e Ascoli. Alla rete siglata da Masucci ha risposto Dionisi su calcio di rigore.

SECONDO TEMPO

Beruatto serve Mastinu che da fuori area non trova la porta. D’Orazio con il sinistro, sulla traiettoria salva Caracciolo. Sabri deve lasciare il terreno di gioco per un problema fisico. Al suo posto c’è Saric. D’Orazio per Dionisi, il colpo di testa è facile preda di Nicolas. Beruatto crossa ma sbaglia completamente la misura. Lucca prova ad innescare il contropiede ma trova l’opposizione di D’Orazio.

Collocolo ci prova di testa ma non trova la porta. Sibilli conclude e per un soffio non arriva il tocco vincente di Lucca. Il direttore di gara manda le due compagini negli spogliatoi. Il Pisa resta in testa a quota 22 punti, l’Ascoli sale a 15 punti.

IL TABELLINO

Pisa-Ascoli 1-1

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto (85′ Hermannsson); Gucher (67′ Sibilli), Nagy, Tourè; Mastinu (75′ Seck); Masucci (63′ Cohen), Lucca. All. D’Angelo

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Salvi, Botteghin, Avlonitis, D’Orazio; Eramo (70′ Bidaoui), Buchel, Maistro (81′ Fabbrini); Sabiri (62′ Saric); Iliev (81′ De Paoli), Dionisi (70′ Collocolo). All. Sottil

Reti: 25′ Masucci (P), 40′ Dionisi (A) rig.

Ammoniti: Dionisi (A), Birindelli (P), Buchel (A), Leverbe (P), Beruatto (P), Iliev (A), Collocolo (A)

