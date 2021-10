Video/ Pontedera Lucchese (2-3): highlights e gol. Fedato regala 3 punti agli ospiti

VIDEO PONTEDERA-LUCCHESE (2-3): LA SINTESI

Allo Stadio Ettore Mannucci la Lucchese supera in trasferta il Pontedera per 3 a 2. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Pagliuca cominciano subito fortissimo riuscendo a passare in vantaggio già al 3′ grazie alla rete messa a segno da Semprini, approfittando di un errore commesso da Shiba e sfruttando l’assist di Corsinelli.

I padroni di casa non si lasciano impressionare e rispondono pareggiando al 7′ per merito del gol siglato da Mutton, deviando la sfera sulla punizione di Caponi, e completano la rimonta al 9′ con la rete di Bakayoko, in maniera analoga a quanto accaduto qualche attimo prima. I minuti scorrono sul cronometro e le occasioni per modificare ulteriormente il risultato non mancano ad entrambe le squadre ma sono i rossoneri a raggiungere il nuovo pareggio con la rete siglata da Semprini, autore dunque di una doppietta personale, al 34′ deviando fortunosamente un tiro del suo compagno Frigerio.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo le Pantere cominciano forte come in avvio di match e dopo la chance mancata al 49′, Fedato riporta avanti i suoi al 57′ trasformando il calcio di rigore concesso per fallo di Bakayoko ai danni di Semprini. I granata si affacciano in avanti calciando a lato con Magnaghi al 60′. Nell’ultima parte dell’incontro gli ospiti tengono a bada i rivali di giornata, incapaci di ristabilire l’equilibrio ancora una volta.

Sotto l‘aspetto disciplinare, l’arbitro Stefano Milone, sezione di Taurianova, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Catanese, Espeche e Milani da un lato e Baldan dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo nono turno di campionato permettono alla Lucchese di salire a quota 10 nella classifica del girone B della Serie C mentre il Pontedera non si muove, rimanendo fermo con i suoi 11 punti.

IL TABELLINO

Pontedera-Lucchese 2 a 3 (p.t. 2-2)

Reti: 3′, 34′ Semprini(L); 7′ Mutton(P); 9′ Bakayoko(P); 57′ RIG. Fedato(L).

PONTEDERA (3-5-2) – Sposito; Shiba, Espeche, Bakayoko; Perretta, Catanese, Caponi, Barba, Milani; Magnaghi, Mutton. A disp.: Angeletti, Santarelli, Parodi, Bardini, Pretato, Mattioli, Di Meo, Marianelli, D’Antonio, Benedetti, Regoli, De Carlo. All.: Maraia.

LUCCHESE (3-4-1-2) – Coletta; Papini, Baldan, Bellich; Visconti; Frigerio, Eklu, Corsinelli; Belloni; Semprini, Fedato. A disp.: Cucchietti, Bensaja, Bachini, Gibilterra, Babbi, Yakubiv, Nanni, Schimmenti, Lovisa, Ruggiero, Brandi, Dumbravanu. All.: Pagliuca.

Arbitro: Stefano Milone (sezione di Taurianova).

Ammoniti: 32′ Catanese(P); 39′ Baldan (L); 72′ Benedetti(P); 79′ Espeche(P); 90’+5′ Milani(P).

