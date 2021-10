Video/ Pontedera Reggiana (2-2): highlights e gol. Zamparo salva la capolista!

VIDEO PONTEDERA-REGGIANA (2-2): LA SINTESI

Allo Stadio Ettore Mannucci le formazioni di Pontedera e Reggiana si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 2 a 2. Nel primo tempo sono gli ospiti guidati dal tecnico Diana a tentare di affacciarsi pericolosamente in zona offensiva subito al 4′, quando la conclusione di Neglia viene bloccata a terra dal portiere Sposito, ed al 9′, quando il tiro dalla distanza di Rosafio finisce di poco a lato rispetto allo specchio della porta avversaria. I minuti scorrono sul cronometro e gli emiliani insistono fallendo un’opportunità al 12′ con il tiro-cross di Rosafio non sfruttato da Guglielmotti seguita dal tiro bloccato di Zamparo al 18′ oltre allo spunto finito sopra la traversa del solito Rosafio al 28′.

Nel finale del primo tempo i padroni di casa allenati da mister Maraia si svegliano con il colpo di testa fuori misura al 36′ ed è proprio lo stesso Magnaghi a portare in vantaggio i suoi grazie alla rete messa a segno al 38′ raccogliendo il pallone respinto da Voltolini sul tiro di Benedetti. La Reggiana replica al 42′ sparando con Sciaudone sull’esterno della rete.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Pontedera ci riprova al 49′ con un tentativo velleitario di Magnaghi dalla lunga distanza facilmente bloccato dall’estremo difensore Voltolini. La Regia non demorde e trova anzi il gol del pareggio al 55′ per merito di Zamparo, sfruttando un tap-in sul diagonale di Rossi ribattuto da Sposito. Nell’ultima parte dell’incontro Caponi riporta avanti i suoi al 63′ ma ci pensa Zamparo al 74′ a ripristinare definitivamente l’equilibrio con la doppietta personale completata trasformando il calcio di rigore concesso per fallo di Benedetti, ammonito, nella circostanza, ai danni di Lanini.

Sotto l’aspetto disciplinare, l‘arbitro Davide Di Marco, proveniente dalla sezione di Ciampino, ha estratto il cartellino giallo per sole due volte ammonendo rispettivamente Benedetti da un lato e Zamparo dall’altro. Il punto conquistato in questo undicesimo turno di campionato permette rispettivamente al Pontedera di salire a quota 12 ed alla Reggiana di portarsi a quota 25 nella classifica del girone B della Serie C.

IL TABELLINO

Pontedera-Reggiana 2 a 2 (p.t. 1-0)

Reti: 38′ Magnaghi(P); 55′, 74′ RIG. Zamparo(R); 63′ Caponi(P).

PONTEDERA (3-5-2) – Sposito; Espeche, Matteucci, Bakayoko; Perretta, Barba, Caponi, Catanese, Milani; Benedetti, Magnaghi. A disp.: Angeletti, Nicoli, Parodi, Bardini, Pretato, Shiba, Mattioli, Mutton, Marianelli, D’Antonio, Benericetti, Regoli. All.: Ivan Maraia.

REGGIANA (3-4-1-2) – Voltolini; Luciani, Rozzio, Camigliano; Guglielmotti, Sciaudone, Cigarini, Rossi; Rosafio; Neglia, Zamparo. A disp.: Marconi, Contessa, Scappini, Sorrentino, Chiesa, Libutti, Radrezza, Anastasio, Cauz, Lanini, Muroni. All.: Aimo Diana.

Arbitro: Davide Di Marco (sezione di Ciampino).

Ammoniti: 54′ Zamparo(R); 74′ Benedetti(P).

