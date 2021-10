Video/ Pordenone Vicenza (2-4): highlights e gol, primi punti per i veneti! (Serie B)

VIDEO PORDENONE VICENZA (RISULTATO FINALE 2-4): IL MATCH AL TEGHIL

Nella settima giornata della Serie B, il Vicenza di Brocchi riesce nell’impresa e battendo per 4-2 il Pordenone, trova dunque la prima vittoria stagionale. Per la squadra biancorossa davvero un bel pomeriggio quel passato al Teghil: non per i ramarri, nel buio più completo, e neppure per Rastelli la cui panchina ora pare davvero tremare.

Raccontando ora delle principali emozioni della sfida della Serie B, va detto che al via pure sono stati ali ritmi in campo: il Pordenone prova subito a pungere e il Vicenza reagisce con forza. E’ però solo al 30’ che il match si sblocca per opera di Longo. In vantaggio però i biancorossi non sono affatto paghi e al 44’ pure è raddoppio per opera di Di Pardo: nel finale del primo tempo è invece Camporese a provare a ricucire il gap, con il gol dl 2-1 per i padroni di casa.

LA RIPRESA

Tornati in campo dopo l’intervallo ancora sono alti ritmi: il pallone viaggia e sono ancora i padroni di casa i più attivi in campo. Tempo pochi minuti proprio i ramarri trovano anche il gol del pareggio per 2-2 con Conti: ma la gioia di Rastelli è breve. Subito il Vicenza torna a spingere e prende agilmente in mano le redini del match.

All’81’ è poi colpo di scena con il calcio di rigore concesso agli ospiti e ben formalizzato da Meggiorini. Di nuovo sotto per i ramarri non ci sono più forze: nel recupero pure è Taugourdeau che firma il poker finale dei lanerossi. Al triplice fischio sono dunque tre punti pesantissimi per il Vicenza di Brocchi: per il Pordenone è invece crisi nera.

IL TABELLINO

PORDENONE VICENZA 2-4 (1-2 PT)

Rete: 30′ Longo, 43′ Di Pardo, 45′ Camporese, 55′ Cambiaghi, 82′ Meggiorini (rig.), 90+2 Taugourdeau

Pordenone (4-3-1-2): Perisan; Bassoli (33′ Perri), Barison, Camporese (66′ Sabbione), El Kaouakibi (45′ Mensah); Zammarini, Petriccione, Magnino; Folorunsho (45′ Valieti); Tsadjout, Cambiaghi (82′ Sylla). A disposizione: Bindi, Stefani, Pellegrini, Pasa, Kupisz, Pinato, Chrzanowki. Allenatore: Rastelli

L.R. Vicenza (3-4-1-2): Grandi; Padella, Pasini, Cappelletti (84′ Sandon); Di Pardo, Zonta, Ranocchia (75′ Taugourdeau), Crecco (75′ Bruscagin); Proia (57′ Dalmonte); Diaw, Longo (57′ Meggiorini). A disposizione: Pizzignacco, Confente, Brosco, Ierardi, Rigoni, Mancini. Allenatore: Brocchi

Arbitro: Rapuano della sezione di Rimini; assistenti: Cecconi e Gualtieri; quarto uomo Turrini. Al Var Piccinini, Avar Di Vuolo

Note: pomeriggio soleggiato. Campo in ottime condizioni. Ammonizioni: Folorunsho, Tsadjout (POR); Crecco, Ranocchia, Cappelletti, Diaw, Sandon (LRV). Angoli: 3-2. Recuperi: 1′ pt, 5′ st.

