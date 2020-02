Video/ Porto Leverkusen (1-3): highlights e gol. Dominio tedesco al Do Dragao

All’Estadio do Dragao il Bayer Leverkusen supera in trasferta il Porto per 3 a 1 e si qualifica al turno successivo di Europa League. Come si vede nel video di Porto Bayer leverkusen, nelle fasi iniziali del primo tempo sono i padroni di casa guidati dal tecnico Sergio Conceiçao a cercare di prendere in mano le redini del match nel tentativo di rimontare lo svantaggio acquisito dopo la gara d’andata ma sono invece gli ospiti rossoneri a spezzare l’equilibrio passando in vantaggio per merito di Lucas Alario, bravo a capitalizzare il passaggio offertogli dal suo compagno Havertz all’11’ ed a seguito di un colloquio tra l’arbitro ed il VAR che ha poi confermato il gol per i tedeschi. I dragoni cercano inutilmente di reagire e le cose si complicano ulteriormente per loro quando si trovano costretti a sostituire prematuramente Luis Diaz con Nakajima al 29′ a causa di un infortunio. Nel secondo tempo i calciatori del tecnico Bosz aumentano il distacco tramite i gol realizzati da Demirbay al 50′, su suggerimento di Havertz, quest’ultimo poi bravo a siglare anche il tris appunto al 58′, su assist di Diaby in contropiede. I biancoblu accorciano inutilmente le distanze al 65′ grazie alla rete messa a segno da Marega, con l’aiuto di Otavio, salvo poi rimanere in inferiorità numerica a partire dall’85’ a causa del cartellino rosso diretto rimediato dal subentrato Tiquinho Soares, reo di aver commesso un bruttissimo fallo ai danni di Tah. In virtù del punteggio maturato nella gara d’andata e del risultato ottenuto questa sera, il Bayer Leverkusen accede quindi agli ottavi di finale del torneo mentre il Porto viene eliminato dalla competizione.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge ampiamente come il Bayer Leverkusen abbia meritato di ottenere il successo finale questa sera a cominciare per esempio dal possesso palla favorevole con il 52%. Questo dato viene supportato anche da una maggiore precisione nei passaggi, ovvero l’82% contro il 77% con 447 su 545 e 359 su 466 appoggi completati, oltre al 48 a 42 nei palloni recuperati. In fase offensiva spiccano sempre i rossoneri di mister Bosz grazie al 7 a 1 nelle conclusioni indirizzate nello specchio della porta, 2 a 4 quelle invece terminate larghe. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, parità nel computo dei falli commessi, 14 per parte, e l’arbitro rumeno I. Kovacs ha estratto il cartellino giallo per ben undici volte ammonendo rispettivamente Ze Luis, Sergio Oliveira, Uribe, Marcano, Nakjima e Conceiçao, oltre ad aver espulso Soares con un rosso diretto, da un lato, Bender, Demirbay, Weiser ed Amiri dall’altro.

IL TABELLINO

Porto-Bayer Leverkusen 1 a 3 (p.t. 0-1)

Reti: 11′ Lucas Alario(B); 50′ Demirbay(B); 58′ Havertz(B); 65′ Marega(P).

Assist: 11′, 50′ Havertz(B); 58′ Diaby(B); 65′ Otavio(P).

PORTO (4-4-2) – Marchesin; Corona, Mbemba, Marcano, Alex Telles; Luis Diaz(29′ Nakajima), Uribe(46′ Pepe), Sérgio Oliveira, Otavio; Marega, Zé Luis(64′ Soares). All.: Sergio Conceiçao.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3) – Hradecky; Tah, S. Bender(67′ Dragovic), Tapsoba; L. Bender(46′ Weiser), Amiri, Demirbay, Sinkgraven; Havertz, Alario, M. Diaby(83′ Bailey). All.: Peter Bosz.

Arbitro: I. Kovacs (Romania).

Ammoniti: 33′ Ze Luis(P); 36′ Sergio OliveIra(P); 42′ Uribe(P); 43′ Bender(B); 54′ Marcano(P); 67′ Demirbay(B); 69′ Weiser(B); 76′ Nakajima(P); 82′ Amiri(B); 82′ Conceiçao(P); 82′ Pepe(P).

Espulsi: 85′ Soares(P).

