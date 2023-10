Video/ Rakow Sturm Graz (risultato 0-1) gol e highlights. Basta un gol di Boving (Europa League 2023)

VIDEO RAKOW STURM GRAZ 0-1

Lo Sturm Graz si rialza, il Rakow resta a secco nella corsa all’Europa League. Nella prima frazione di gioco, lo Sturm Graz ha iniziato la partita con una conclusione da fuori area di Prass, ma il tiro non ha trovato la porta. Al 17′, Hierlander ha avuto un’opportunità interessante, ma ha sparato alto nonostante si trovasse in una buona posizione. Tuttavia, è stato Boving a sbloccare il punteggio in favore degli ospiti al 24′, con una precisa battuta in area di rigore. Nel primo quarto di gara, il Rakow ha avuto solo un possesso sterile del pallone, mentre lo Sturm Graz sembrava molto più pericoloso negli attacchi. Dopo il gol di Boving, lo Sturm Graz ha continuato a dominare il gioco. Al 31′, Kiteishvili ha cercato di colpire la porta, ma il suo tiro è volato sopra la traversa. Dante degli ospiti è stato ammonito poco dopo. Il Rakow ha cercato di reagire, con Sonny Kittel che ha cercato un’azione in avanti ma senza riuscire a fornire un assist ai compagni in area di rigore. Nel recupero, c’è stato un altro tentativo per lo Sturm Graz, ma Wuthrich non è riuscito a centrare la porta.

Nel secondo tempo, Tudor del Rakow è stato ammonito all’inizio. Boving è scappato di nuovo alla difesa di casa al 9′, ma l’azione è stata fermata per fuorigioco. Al 13′, Kovacevic è stato bravo a respingere un tiro di Kiteishvili, e anche Crnac del Rakow è stato ammonito poco dopo. Al 23′, Stankovic dello Sturm Graz ha sparato alto, ma il punteggio è rimasto 1-0 e il match è rimasto aperto. Nella parte finale del match, il Rakow ha cercato disperatamente il pareggio, con Crnac che ha sfiorato il gol al 36′ con un potente tiro, ma Scherpen dello Sturm Graz ha fatto una pronta parata per salvare la propria porta. Bryan Teixeira dello Sturm Graz è stato ammonito, ma la difesa austriaca ha retto bene negli ultimi minuti, consentendo alla squadra di ottenere la sua prima vittoria in Europa League. Il Rakow, invece, rimane ancora senza punti in questa competizione.

IL TABELLINO DELLA PARTITA: RAKOW STURM GRAZ 0-1

MARCATORE: 24′ pt Boving

