Video/ Rangers Leverkusen (1-3): highlights e gol. La chiude Bailey all’88’!

Il video di Rangers Leverkusen ci racconta della buona vittoria della compagine tedesca all’Ibrox Stadium, occorsa col risultato di 3-1 per il turno di andata degli ottavi di finale dell’Europa league. Controllando le azioni salienti del big match per la seconda competizione Uefa, ecco che dobbiamo parlare dell’ottimo avvio della formazione di Mister Bosz: già dalle prime battute il Bayer Leverkusen si è dimostrato molto vivace e pronto a colpire la difesa avversaria non appena ce ne fosse l’occasione, e in tal senso le occasioni non mancano. Eì però solo al 37’ che la partita si sblocca, con il calcio di rigore firmato da Havertz e assegnato dalla direzione arbitrale per tocco di mano. Nella ripresa sono sempre i tedeschi a prendere in mano le redini del gioco a impostare un ritmo piuttosto alto. La difesa del Rangers fatica non poco e al 67’ cede di fronte al grande tiro di Aranguiz, che vale il 2-0. Pure gli scozzesi non vogliono mollare il colpo: al 75’ è Edmundson a provare a riaprire la partita. Il finale è davvero vivace e non si arriva al triplice fischio finale prima che Bailey firmi la rete del 3-1 all’88’ e dunque firmi una seria ipoteca per il passaggio del turno per la squadra tedesca.

IL TABELLINO

Rangers Leverkusen 1-3 (0-1 PT)

RANGERS FC: Allan McGregor; James Tavernier (dal 40′ st Matt Polster), George Edmundson, Connor Goldson, Borna Barišić, Steven Davis, Ryan Kent, Joe Aribo (dal 8′ st Florian Kamberi), Glen Kamara (dal 23′ st Ianis Hagi), Scott Arfield, Alfredo Morelos. A disposizione: Wesley Foderingham, Nikola Katić, Andy Halliday, Sheyi Ojo. Allenatore: Steven Gerrard.

BAYER LEVERKUSEN: Lukáš Hrádecký; Jonathan Tah, Aleksandar Dragović, Edmond Tapsoba (dal 23′ st Paulinho), Wendell, Kerem Demirbay (dal 37′ st Julian Baumgartlinger), Charles Aránguiz, Mitchell Weiser, Kai Havertz, Karim Bellarabi (dal 17′ st Leon Bailey), Moussa Diaby. A disposizione: Ramazan Özcan, Exequiel Palacios, Adrian Stanilewicz, Ayman Azhil. Allenatore: Peter Bosz.

Reti: al 37′ pt Kai Havertz, al 22′ st Charles Aránguiz, al 30′ st George Edmundson, al 43′ st Leon Bailey.

Ammonizioni: al 34′ st Ryan Kent (RAN), al 20′ pt Glen Kamara (RAN), al 28′ st Scott Arfield (RAN), al 32′ st Wendell (BAY), al 29′ pt Kerem Demirbay (BAY), al 36′ st Mitchell Weiser (BAY), al 41′ st Moussa Diaby (BAY).

