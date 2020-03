Diretta Rangers Leverkusen/ Streaming video tv: il Bayer va a Ibrox (Europa League)

Rangers Bayer Leverkusen, partita diretta dall’arbitro polacco Szymon Marciniak e in programma giovedì 12 marzo 2020 alle ore 21.00 presso Ibrox Park a Glasgow, sarà una sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2019-2020. Gli scozzesi dopo anni di sofferenze vivranno di nuovo una grande notte europea, nella competizione che li aveva visti finalisti poco più di 10 anni fa contro lo Zenit San Pietroburgo. I Rangers di Steven Gerrard hanno preso l’Europa League molto sul serio, eliminando nei sedicesimi di finale i portoghesi del Braga, formazione con alle spalle grande esperienza internazionale. Gli scozzesi si troveranno però di fronte in questo match degli ottavi una delle squadre più in forma dell’intero panorama europeo, il Bayer Leverkusen negli ultimi 9 impegni ufficiali tra Bundesliga, Coppa di Germania ed Europa League ha ottenuto 8 vittorie ed un pareggio, eliminando nei sedicesimi di finale il navigato Porto. In campionato gli uomini allenati dal portoghese Bosz hanno così agganciato il quarto posto in zona Champions, a sole 4 lunghezze dal Borussia Dortmund secondo della classe.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire in diretta tv Rangers Glasgow Bayer Leverkusen ci si dovrà collegare sul canale numero 203 del satellite, Sky Sport Football, con la pay tv satellitare che trasmette in esclusiva le sfide di Champions League. Ci sarà anche la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite pc oppure utilizzando l’applicazione Sky Go con una smart tv o mediante dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI RANGERS LEVERKUSEN

Queste le probabili formazioni che dovrebbero essere chiamate a scendere in campo in Rangers Glasgow Bayer Leverkusen, giovedì 12 marzo 2020 alle ore 21.00 presso Ibrox Park a Glasgow. I padroni di casa dei Rangers, allenati da Gerrard, scenderanno in campo scegliendo come modulo un 4-3-3 e questo undici titolare: McGregor; Tavernier, Goldson, Katic, Halliday; Jack, Davis, Arfield; Hagi, Morelos, Kent. Risponderà il Bayer Leverkusen con questa formazione schierata dal tecnico Bosz con un 3-4-3 scelto come modulo di partenza: Hradecky; Tah, S. Bender, Tapsoba; Bellarabi, Amiri, L. Bender, Sinkgraven; Havertz, Volland, Diaby.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai offre a una quota di 3.15 l’eventuale successo interno, il pareggio a una quota di 3.50 e l’eventuale successo in trasferta a una quota di 2.20. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso del match, quota di 1.80 per quanto concerne l’over 2.5, mentre all’under 2.5 viene riservata una quota di 1.90.



