Video/ Reggiana Como (2-2) gol e highlights: Girma la riprende! (20 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS REGGIANA COMO: LA SINTESI!

Dopo venti emozionanti minuti di gioco nella partita tra Reggiana e Como, il punteggio si mantiene saldo sullo 0-0, ma non mancano le emozioni sul terreno di gioco. Una delle situazioni più pericolose è stata creata da Cassandro del Como, che dalla sua zona difensiva si è accentrato e ha colto l’occasione su un calcio piazzato, mettendo seriamente in difficoltà il portiere della Reggiana. La giocata audace di Cassandro ha dimostrato la versatilità del difensore, capace di trasformare un’azione difensiva in un’opportunità d’attacco.

Il calciatore ha sorpreso gli avversari con un movimento deciso e una precisa esecuzione su palla inattiva, dimostrando non solo solidità difensiva, ma anche un notevole spirito offensivo. La parata del portiere della Reggiana è stata fondamentale per evitare il vantaggio del Como, ma la manovra orchestrata da Cassandro ha certamente sollevato l’entusiasmo dei tifosi ospiti. Il gioco sembra equilibrato, con entrambe le squadre che cercano di imporsi in campo. La Reggiana, tuttavia, dovrà stare attenta alle incursioni del Como, evidenziate dalla giocata di Cassandro, che ha dimostrato che le sorprese possono arrivare anche dai settori meno attesi del campo. La partita si preannuncia intensa e aperta a diverse possibilità, e i prossimi minuti promettono ulteriori emozioni. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti in tempo reale su questa interessante sfida calcistica.

Al termine del primo tempo della partita tra Reggiana e Como, il punteggio si attesta sul 1-1, con entrambe le squadre che hanno messo a segno una rete e reso la partita estremamente combattuta. A sbloccare il tabellino è stato Gondo per la Reggiana, che con una giocata precisa e incisiva ha superato il portiere avversario, portando in vantaggio i padroni di casa. La rete ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi locali, dando una svolta positiva al match. Tuttavia, la risposta del Como non si è fatta attendere, con Gabrielloni che ha siglato la rete del pareggio. Il giocatore ha dimostrato freddezza e abilità nell’approfittare di un’opportunità in area di rigore, collocando il pallone oltre la linea di porta e ristabilendo l’equilibrio nel punteggio. Il primo tempo si è caratterizzato per la vivacità delle azioni, con entrambe le squadre che hanno cercato di prendere il controllo del gioco. Gondo e Gabrielloni si sono distinti come protagonisti con le loro reti, contribuendo a rendere la partita avvincente e imprevedibile. Il secondo tempo promette ulteriori emozioni, con entrambe le squadre che cercheranno di conquistare la vittoria. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti sulla seconda metà di questa coinvolgente sfida calcistica tra Reggiana e Como.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS REGGIANA COMO, IL SECONDO TEMPO

Nei primi venti minuti del secondo tempo di Reggiana e Como, la partita si è animata con una spettacolare rete che ha ribaltato il punteggio a favore degli ospiti. Il risultato attuale è di 1-2, grazie a un gol firmato da Patrick Cutrone, capace di sorprendere tutti con un tiro al volo di altissima qualità. Cutrone ha dimostrato la sua abilità nel concludere a rete in modo spettacolare, raccogliendo la palla con tempismo e precisione prima di scagliare un tiro al volo che ha superato il portiere avversario. La rete ha messo in vantaggio il Como, ribaltando il risultato a proprio favore. La sorprendente giocata di Cutrone ha creato un momento di eccitazione tra i tifosi e ha messo sotto pressione la squadra di casa. La Reggiana ora si trova a dover recuperare il divario e a cercare soluzioni tattiche per contrastare la pericolosità degli attaccanti avversari. La partita continua ad essere avvincente, con entrambe le squadre che cercano di guadagnare il controllo del gioco. Cutrone, con il suo gol, ha certamente lasciato il segno su questo incontro, e il secondo tempo promette ulteriori emozioni e colpi di scena.

Reggiana Como, la partita è terminata con un risultato finale di 2-2, un confronto avvincente che ha regalato emozioni fino all’ultimo minuto grazie a una rete decisiva di Girma. Il primo tempo ha visto entrambe le squadre impegnarsi in un gioco equilibrato, ma è stata la Reggiana a prendere l’iniziativa con le reti di Gondo e un altro marcatore, portandosi in vantaggio per 2-0. Tuttavia, il Como non si è dato per vinto e ha mostrato carattere, accorciando le distanze con una rete prima della fine della prima frazione di gioco. Nella seconda metà del match, il Como ha confermato la propria determinazione pareggiando il punteggio grazie a un’altra rete, portando il risultato sul 2-2. La partita è diventata sempre più intensa, con entrambe le squadre alla ricerca del gol decisivo. Ed è stato proprio Girma a rispondere alla chiamata, segnando il gol che ha fissato il punteggio finale sul 2-2. La rete di Girma ha rappresentato una conclusione avvincente di una partita ricca di emozioni, sottolineando la resilienza e la capacità delle due squadre di lottare fino all’ultimo secondo. Reggiana e Como si sono divise la posta in palio in una partita ricca di colpi di scena. Il pareggio riflette la lotta e la determinazione di entrambe le squadre, lasciando un segno positivo sull’andamento della competizione.

REGGIANA COMO, IL TABELLINO

REGGIANA: Bardi F., Sampirisi M., Szyminski P., Marcandalli A., Portanova M. (dal 21′ st Melegoni F.), Kabashi E., Cigarini L. (dal 42′ st Crnigoj D.), Pieragnolo E. (dal 1′ st Pajac M.), Antiste J. (dal 21′ st Varela Djamanca M.), Gondo C., Girma N. (dal 42′ st Libutti L.). A disposizione: Satalino G., Sposito A., Nardi F., Reinhart T., Rozzio P. Allenatore: Nesta A..

COMO: Semper A., Cassandro T. (dal 41′ st Barba F.), Odenthal C., Curto M., Sala M. (dal 42′ st Iovine A.), Da Cunha L. (dal 41′ st Blanco A.), Bellemo A., Abildgaard O., Chajia M. (dal 24′ st Ioannou N.), Cutrone P., Gabrielloni A. (dal 30′ st Verdi S.). A disposizione: Piombino M., Vigorito M., Baselli D., Mustapha S., Rispoli F., Ronco D., Solini M. Allenatore: Roberts O..

RETI: al 15′ pt Gondo C. (Reggiana) , al 23′ st Girma N. (Reggiana), al 37′ pt Gabrielloni A. (Como) , al 45′ pt Cutrone P. (Como) .

AMMONIZIONI: al 9′ st Portanova M. (Reggiana), al 14′ st Girma N. (Reggiana), al 20′ st Cigarini L. (Reggiana) al 21′ pt Abildgaard O. (Como), al 3′ st Chajia M. (Como), al 5′ st Cassandro T. (Como), al 25′ st Gabrielloni A. (Como).

