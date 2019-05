Video/ Roma-Parma (2-1): gol e highlights, De Rossi saluta i giallorossi (Serie A)

Video Roma-Parma 2-1: gol e highlights della partita dell’Olimpico valevole per la 38^ giornata di Serie A 2018-19. Il match si è trasformato in una sorta di omaggio lungo novanta minuti per Daniele De Rossi, alla sua ultima apparizione con la maglia giallorossa, grande emozione tra il pubblico all’ingresso in campo del numero 16 e soprattutto quando Ranieri lo ha richiamato in panchina. De Rossi è stato calorosamente salutato sia dai compagni di squadra che dagli avversari (in particolare da Gervinho, i due hanno giocato assieme tra il 2013 e il 2015) ed era visibilmente commosso, a stento ha trattenuto le lacrime. Così come Claudio Ranieri che non è stato riconfermato alla guida tecnica della squadra, i tifosi della Curva Sud hanno esposto uno striscione anche per lui, ringraziandolo di cuore per aver risposto alla chiamata dopo l’esonero di Di Francesco. Ranieri non è riuscito però a portare la Roma in Champions League, le vittorie di Atalanta, Inter e Milan hanno condannato i preliminari al sesto posto in classifica e al secondo turno preliminare di Europa League: questo vuol dire che vedremo la Roma in azione già il 25 luglio per conquistarsi un posto ai gironi. Per la cronaca, dopo che Mirante ha negato il gol dell’ex a Gervinho, ci ha pensato Pellegrini a portare in vantaggio i padroni di casa raccogliendo un pallone che Gobbi non è riuscito a spazzare nel migliore dei modi. Nel secondo tempo Gervinho all’ennesimo tentativo riesce a pareggiare momentaneamente i conti, poi a ridosso del novantesimo la Roma ritrova definitivamente il vantaggio con Perotti su assist di Under. Ma oggi il risultato contava fino a un certo punto – ormai nessuno credeva più nella Champions. L’importante era salutare degnamente un grande campione che ha lasciato un segno indelebile nella storia di Roma e della Roma.

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto l’allenatore della Roma, Claudio Ranieri: “Commozione? No, era la pioggia che mi aveva bagnato gli occhi… a parte gli scherzi, devo ringraziare i tifosi per l’enorme affetto che ho ricevuto in questi mesi. È stata una serata particolare per l’addio di De Rossi, abbiamo vissuto emozioni bellissime. Non so cosa mi riserverà il futuro, non so chi prenderà il mio posto in panchina ma da tifoso mi auguro che possa svolgere un ottimo lavoro e pensare solamente al bene della squadra”.

