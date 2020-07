Video/ Salernitana Cittadella (4-1): highlights e gol. Kiyine firma il poker!

Allo Stadio Arechi la Salernitana supera il Cittadella per 4 a 1. Come si vede nel video di Salernitana Cittadella, nelle fasi iniziali dell’incontro le due squadre si danno grande battaglia e l’arbitro è costretto ad interrompere il gioco in diverse occasioni a causa degli interventi irregolari commessi su entrambi i fronti. I padroni di casa guidati dal tecnico Ventura riescono però a spezzare l’equilibrio passando in vantaggio al 14′ grazie al gol messo a segno da Gondo, bravo a ribadire in rete la sfera ribattuta dal palo sul colpo di testa di Di Tacchio e sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Dopo la rete del vantaggio iniziale realizzata in apertura da Gondo, i padroni di casa insistono in cerca del gol del raddoppio ed i loro sforzi vengono premiati intorno al 32′ grazie alla rovesciata di Lombardi, approfittando di un’incertezza del portiere avversario Paleari su una punizione battuta in profondità da Migliorini. Gli ospiti allenati da mister Venturato hanno quindi un moto d’orgoglio ed accorciano con successo le distanze già al 37′ per merito di Gargiulo, autore di un preciso colpo di testa sul calcio d’angolo battuto dal suo compagno Vita. Nel secondo tempo, i campani ristabiliscono le distanze al 62′ per merito di Lombardi, autore di una doppietta approfittando del calcio di rigore fallito da Cicerelli. Nel finale la squadra di mister Ventura cala il poker con il gol siglato da Kiyine all’85’ e gli ospiti allenati dal tecnico Venturato falliscono pure un calcio di rigore all’88’ con Diaw, la cui conclusione è stata intercettata con successo dall’estremo difensore avversario Micai con un intervento provvidenziale. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentquattresimo turno del campionato cadetto permettono alla Salernitana di salire a quota 50 nella classifica della Serie B mentre il Cittadella non si muove, rimanendo fermo a 52 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro, nonostante il possesso palla finale equamente diviso al 50% ed i 15 contrasti effettuati da ciascuna squadra, emerge come la Salernitana abbia sostanzialmente meritato di ottenere questo successo. I campani hanno collezionato un numero di passaggi totali superiore rispetto agli avversari, 368 contro 358, ma hanno saputo distinguersi in modo particolare per quanto concerne la fase offensiva: 94 a 104 gli attacchi ma 37 a 31 quelli pericolosi e non bisogna nemmeno dimenticare il 17 a 6 nelle conclusioni totali, delle quali 6 a 1 quelle indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Cittadella è stata la squadra più scorretta della serata a causa del 20 a 18 nel computo dei falli commessi e l’arbitro Manuel Volpi, proveniente dalla sezione di Arezzo, ha estratto il cartellino giallo per sole due volte ammonendo rispettivamente Heurtaux da un lato e Rizzo dall’altro.

IL TABELLINO

Salernitana-Cittadella 4 a 1 (p.t. 2-1)

Reti: 14′ Gondo(S); 32′, 62′ Lombardi(S); 37′ Gargiulo(C); 85′ Kiyine(S).

SALERNITANA (3-4-2-1) – Micai; Aya, Migliorini, Heurtaux; Cicerelli, Akpa Akpro, Di Tacchio, Curcio; Maistro, Lombardi; Gondo. A disp.: Vannucchi, Lazzari, Billong, Galeotafiore, Lopez, Capezzi, Kiyine, Giannetti, Iannone, Djuric. All.: Ventura.

CITTADELLA (4-3-1-2) – Paleari; Mora, Frare, Camigliano, Rizzo; Vita, Pavan, Gargiulo; Panico; Diaw, De Marchi. A disp.: Maniero, Benedetti, Adorni, Ventola, Iori, Proia, D’Urso, Rosafio, Branca, De Luppi, Stanco. All.: Venturato.

Arbitro: Manuel Volpi (Arezzo).

Ammoniti: 19′ Rizzo(C); 31′ Heurtaux(S).

