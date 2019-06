Video/ Salernitana Venezia (2-1): highlights e gol, verdetto in bilico (Serie B)

Sfida ben avvincente quella che è andata in scena ieri seria al Arechi di Salerno, valida come partita di andata della finale play out di Serie B: come si vede nel video di Salernitana Venezia sono stati poi i granata a trovare il successo per 2-1, sia pure con grande difficoltà. I lagunari però ci i hanno messo un po’ ad entrare con la testa e le gambe in partita: al via sono stati i padroni di casa a firmare il doppio vantaggio con Djuricic e Jallow, già nei primi 25 minuti di gioco. E’ quindi nella ripresa che Venezia prova a metere a ferro e fuoco al difesa avversaria: piovono le azioni da gol ma ben poche risultano fortunate: solo al primo minuto di recupero dopo il 90’ è Zigoni che mette una pezza e a portare sul 2-1 il risultato finale. Non è quindi il miglior modo questo per presentarsi al Penzo tra pochi giorni alla partita di ritorno: i lagunari dovranno allora metere a segno una prestazione più efficace per strappare la salvezza.

IL TABELLINO

Salernitana-Venezia 2-1

SALERNITANA (4-3-3): Micai; Pucino, Mantovani, Migliorini, Lopez; Minala (39’ st Akpa Akpro), Di Tacchio, Odjer; Orlando (20’ D. Anderson), Djuric (37’ st Calaiò), Jallow. A disp: Vannucchi, Rosina, Gigliotti, Memolla, Schiavi, A.Anderson, Mazzarani. All. Leonardo Menichini

VENEZIA (4-4-2): Vicario; Zampano, Coppolaro, Modolo, Bruscagin; Lombardi, Schiavone, Bentivoglio, Pinato (46’ st Segre); Bocalon (18’ st Rossi), Pimenta (9’ st Zigoni). A disp: Facchin, Lezzerini, Fornasier, Suciu, St Clair, Zennaro, Besea, Cernuto, Caradonna. All. Serse Cosmi

Arbitro: Aleandro Di Paolo di Avezzano (Colarossi/Raspollini). IV uomo: Juan Luca Sacchi di Macerata. Var: Davide Ghersini di Genova; Avar: Marco Serra di Torino

NOTE. Marcatori: 14’ pt Djuric (S), 25’ pt Jallow (S); Ammoniti: Odjer (S), Lombardi, Bruscagin (V); Angoli: 1-7; Recupero: 2’ pt – 6’ st; Spettatori: 12722 di cui 1 da Venezia.

CLICCA QUI PER IL VIDEO SALERNITANA VENEZIA, HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA