Video/ Salernitana Verona (2-2) gol e highlights: M. Coulibaly riprende gli scaligeri

Salernitana e Verona si dividono la posta in palio dopo un match ricco di emozioni ed occasioni. Alla doppietta di Kalinic i campani rispondo con Gondo e M. Coulibaly. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. Ottima iniziativa di Lazovic che trova il cross, palla messa in angolo. Kalinic! La sblocca il Verona! Bellissima giocata di Caprari che supera Gyomber e pesca Kalinic che da due passi deposita in rete. Caprari e Kalinic si scambiano la sfera e pescano Barak in area, il suo tiro viene smorzato da un difensore. Ribery inventa per Simy che di testa non trova la porta.

Salernitana che ora sta puntando molto sui cross a cercare Simy. Ancora Simy protagonista con l’azione personale, la sua conclusione è respinta da un difensore. Siamo vicini al ventesimo minuto di gioco, decide al momento la rete realizzata da Kalinic. Salernitana che spinge a testa bassa a caccia del pari. Kalinic sfugge alla difesa campana e corre verso l’area avversaria, bravo Belec ad uscire tempestivamente. Ancora Kalinic! Riparte in contropiede il Verona con Ilic che serve il centravanti bravissimo a superare Belec con un pallonetto. Ancora Barak pericoloso, Verona padrone del campo ora. Ammoniti Kalinic e Magnani nel Verona. Gondo! La riapre la Salernitana! Ribery la mette in mezzo con Dawidowicz che anticipa Strandberg ma serve Gondo che sigla da due passi. Termina la prima frazione con il Verona avanti per due reti ad uno sul campo della Salernitana.

SECONDO TEMPO

Grandissima conclusione di Kalinic che coglie l’incrocio dei pali! Lazovic ci mette in proprio entra in area e calcia, para facile Montipò. Intanto arrivano alcuni cambi nelle due compagini. Simeone parte in contropiede e serve Lazovic in area, l’esterno non trova la porta. Ribery prova a puntare Faraoni che lo contiene ottimamente. Ranieri conclude, la sfera arriva a Djuric che fallisce da due passi! Salernitana che ora prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo. M. Coulibaly! Arriva il pareggio della Salernitana!

Gagliolo calcia dal limite dell’area, la sfera arriva sui piedi del centrocampista che in area supera Montipò. Faroni ci prova dal limite dell’area, para facile Belec. Ribery si mette in proprio ed entra in area, il suo cross non trova nessuno. Gagliolo interviene scomposto e si prende il giallo. Simeone si infila al centro, L. Coulibaly lo ferma con un fallo e si prende il giallo. Barak ci prova su punizione ma trova l’incrocio dei pali! Manca pochissimo alla fine del match, squadre che sembrano accontentarsi del pareggio. Termina il match, Salernitana e Verona conquistano un punto a testa.

DIRETTA/ Salernitana Verona (risultato finale 2-2) streaming: la riprende M.Coulibaly

IL TABELLINO

Marcatori: 7’ e 30’ Kalinic (V), 47’ Gondo (S), 31’ st M. Coulibaly (S)

Assist: 7’ Caprari (V), 30’ Ilic (V), 47’ Strandberg (V), 31’ st Gagliolo (S)

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Gyombér, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly (43′ st Di Tacchio), Ranieri (44′ st Zortea); Ribéry (43′ st Kastanos); Gondo (29′ st Bonazzoli), Simy (13′ st Djuric). A disp: Fiorillo, Bogdan, Jaroszynski, Veseli, Obi, Schiavone, Vergani. All: Castori

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani (1′ st Casale), Gunter; Faraoni, Hongla, Ilic (1′ st Tamèze), Lazovic (47′ st Cetin); Baràk, Caprari (21′ st Bessa); Kalinic (11′ st Simeone). A disp: Berardi, Pandur, Ceccherini, Ragusa, Cancellieri, Lasagna. All: Tudor

Arbitro: Irrati di Pistoia

Ammoniti: 37’ Kalinic (V), 41’ Magnani (V), 39’ st Gagliolo (S), 41’ st L. Coulibaly (S), 45’ st Dawidovicz (V)

