Video/ Sassuolo Torino (2-1): highlights e gol. Gran gol di Boga! (Serie A)

Il video di Sassuolo Torino racconta il ritorno alla vittoria dei neroverdi, che si impongono con un gol di scarto al Mapei Stadium. Finisce due a uno tra gli emiliani e i granata, rimontati nella seconda frazione di gioco grazie alle reti di Boga e Berardi. Il Sassuolo si allontana dalla zona rossa della classifica, mentre il Torino rallenta la sua corsa verso l’Europa League. Fase iniziale della partita abbastanza equilibrata; ci pensa il venezuelano Rincon, con la complicità di Locatelli, a far vibrare la porta con una conclusione che si insacca in rete. Torino gasato dopo il vantaggio: Belotti sfiora persino il raddoppio con un bellissimo sinistro che termina a pochi passi dal palo. Per i granata Sirigu è costretto ad un intervento decisivo su Caputo. Verdi, poi, ha la grande occasione per portare il Torino sul due a zero ma sciupa clamorosamente. Gli ospiti provano a spaventare Consigli con un tiro di testa di Belotti, che però sfuma in un nulla di fatto. Va a segno invece Boga: tunnel a Rincon e bellissimo destro che supera Sirigu. Poco dopo Locatelli lo richiama in causa ma il portiere granata è attento. Il Sassuolo preme e al settantatreesimo raccoglie i frutti con Berardi, che da posizione agevole mette dentro la palla di Boga. Due a uno Sassuolo e reazione piemontese con Milico e Laxalt, che spaventano Consigli prima del triplice fischio. I neroverdi tirano un sospiro di sollievo e si godono un prezioso successo.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match si è presentato in sala stampa mister De Zerbi, felice di commentare la vittoria dei suoi dopo un periodo di magra: “Siamo contenti perchè abbiamo vinto una partita meritando. Nelle altre gare che abbiamo perso avevamo qualcosa da recriminare e quindi la tensione c’era. La tensione però dobbiamo averla sempre, non ti regala niente nessuno e noi dobbiamo essere una squadra che deve passare da questo tipo di partite per poi vincere in maniera più netta”. Mastica amaro, invece, Walter Mazzarri: “La cosa che non mi è piaciuta è che non ripartivamo mai, gestendo male la palla. Il calcio è fatto di episodi, noi dovevamo chiuderla, non ci siamo riusciti e loro hanno trovato un eurogol. Poi sull’euforia abbiamo preso il secondo gol dall’unico giocatore che era in area. Se si guardano le occasioni clamorose ne abbiamo avute più noi, ripeto gli episodi decidono spesso le partite, oggi nel complesso era da pareggio”.

IL TABELLINO

SASSUOLO-TORINO 2-1

Marcatori: 20′ aut. Locatelli (T), 61′ Boga (S), 73′ Berardi (S)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi (91′ Müldür), Traorè (69′ Djuricic), Boga; Caputo (88′ Magnanelli). All. De Zerbi

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji (76′ Millico); De Silvestri, Lukic, Rincon (79′ Meité), Aina; Verdi (53′ Laxalt), Berenguer; Belotti. All. Mazzarri

Arbitro: Davide Massa

Ammoniti: Kyriakopoulos (S), Nkoulou (T), Verdi (T), Rincon (T), Toljan (S), Aina (T)

Espulsi: nessuno

VIDEO SASSUOLO TORINO, HIGHLIGHTS E GOL





