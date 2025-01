VIDEO SORRENTO MONOPOLI, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Il Monopoli vince in trasferta per 2 a 1 contro il Sorrento. Nel primo tempo il Gabbiano cerca subito di farsi valere centrando la traversa al 12′ con Grandolfo ed i rossoneri chiamano invece in causa il portiere Vitale con un colpo di testa di Bolsius al 14′.

I padroni di casa inisistono fallendo un paio di occasioni interessanti con Musso che calcia alto al 21′ e con una punizione deviata dalla barriera di De Francesco al 24′ ma gli ospiti sbloccano invece il punteggio al 31′ con Bruschi che trasforma il calcio di rigore da lui conquistato avendo subito fallo da Di Somma. Al 41′ Vitale deve quindi fare i conti con Musso disinnescandolo prontamente.

Nel secondo tempo sempre Vitale salva al 53′ sul tiro-cross provato da Bolsius. Nel finale proprio Bolsius si rende di nuovo protagonista pareggiando al 72′ con un tiro deviato. Al 90’+1′ i biancoverdi tornano una volta per tutte avanti con la rete realizzata da Grandolfo, assistito da Bulevardi.

L’arbitro Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo ha estratto il cartellino giallo in cinque casi ammonendo rispettivamente Di Somma al 29′ da un lato, Pace al 10′, Battocchio al 54′, Valenti al 66′ e Yabre al 75′ dall’altro. La ventunesima giornata di campionato consegna tre punti al Monopoli che tocca così quota 41 nella classifica del girone C della Serie C 2024/2025 mentre il Sorrento non si smuove dai suoi 27 punti.

VIDEO SORRENTO MONOPOLI: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS