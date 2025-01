DIRETTA SORRENTO MONOPOLI: TRASFERTA PER LA SECONDA

Riflettori puntati soprattutto sugli ospiti nella diretta Sorrento Monopoli, che è in programma alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 5 gennaio 2025. La formazione pugliese infatti è una delle migliori realtà del girone C di Serie C, che riparte con la ventunesima giornata. Il Monopoli infatti aveva chiuso il 2024 con tre vittorie consecutive e la seconda posizione in classifica a quota 38 punti, di conseguenza cercherà il colpaccio nella diretta Sorrento Monopoli per rafforzarsi sempre più nella corsa alla promozione.

Fino a inizio dicembre avremmo dovuto in verità tessere le lodi anche del Sorrento, che poi però ha infilato tre sconfitte consecutive che hanno portato i campani fuori dalla zona playoff. La sosta è arrivata provvidenziale per i padroni di casa, che sperano quindi di ripartire finalmente con il piede giusto, anche se il Monopoli sicuramente non sarà l’avversario più facile per riuscirci. Di certo però si annuncia una sfida intrigante: quale sarà il verdetto della diretta Sorrento Monopoli?

SORRENTO MONOPOLI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Eccoci adesso alle consuete annotazioni per seguire la diretta Sorrento Monopoli in tv che sarà un’esclusiva di Sky Sport per gli abbonati, come sempre nel campionato di Serie C. Ecco quindi Sky Go e Now Tv come punti di riferimento (sempre su abbonamento) per la diretta Sorrento Monopoli in streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI SORRENTO MONOPOLI

Non può mancare l’appuntamento con le probabili formazioni per la diretta Sorrento Monopoli. Bisogna ricordare che Blondett è squalificato, per cui Enrico Barilari dovrebbe scegliere uno tra Cadili e Fusco per affiancare Di Somma nella coppia di difensori centrali del Sorrento davanti a Del Sorbo. I terzini dovrebbero invece essere Todisco a destra e Carotenuto a sinistra; nel modulo 4-3-3 ipotizziamo poi il centrocampo a tre con Cuccurullo, De Francesco e Cangianiello, mentre Colangiuli e Bolsius dovrebbero essere le due ali ai fianchi del centravanti Musso.

Un difensore centrale squalificato anche per il Monopoli di mister Alberto Colombo: Angileri out, potrebbe essere Bizzotto ad affiancare Miceli, con i due terzini Viteritti e Pace davanti al portiere Vitale. Il modulo dei pugliesi è il 4-2-3-1, per cui indichiamo Battocchio e De Risio nella coppia mediana, poi gli esterni Falzerano e Bruschi e il trequartista centrale Bulevardi agiranno sulla trequarti, alle spalle del centravanti Grandolfo, decisivo con una doppietta contro la Turris.

PRONOSTICO E QUOTE: OSPITI FAVORITI

Infine, ecco il doveroso sguardo anche a pronostico e quote per la diretta Sorrento Monopoli secondo l’agenzia Snai, che ritiene favoriti gli ospiti pugliesi, indicati a quota 2,20 per il segno 2. Si sale poi a 3,00 volte la posta in palio sul segno X ed infine una vittoria casalinga del Sorrento è ipotesi comunque più che credibile, con il segno 1 quotato a 3,15.