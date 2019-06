Vincitore Europei Under 21/ Spagna o Germania? La finale per il titolo 2019

Siamo all’atto decisivo: stasera la finale di Udine stabilirà il vincitore degli Europei Under 21 che nell’edizione di quest’anno sono stati ospitati in Italia e culmineranno con la partita più attesa presso lo stadio Friuli. Come sappiamo, saranno Spagna e Germania a scendere in campo stasera per andare a caccia del titolo, dopo due semifinali che ci hanno regalato tantissimi gol ed emozioni. Infatti la Spagna ha travolto per 4-1 la Francia, che era passata in vantaggio per prima giovedì sera a Reggio Emilia ma poi ha subito la prepotente rimonta da parte della Spagna Under 21, che di conseguenza affronterà la Germania, la quale ha vinto 4-2 a Bologna contro la Romania una partita decisa però solamente negli ultimi minuti, dopo un lungo equilibrio con la Romania che aveva sognato l’impresa. Si ripeterà così la finale di due anni fa a Cracovia, quando fu la Germania Under 21 a vincere con il risultato di 1-0, grazie al gol segnato al 40’ minuto del primo tempo da Mitchell Weiser per battere la Spagna in una sfida che si ripete a dimostrazione della forza di queste due Nazionali.

VINCITORE EUROPEI UNDER 21: SPAGNA E GERMANIA NELL’ALBO D’ORO

Aspettando di scoprire quale sarà il vincitore degli Europei Under 21, possiamo ricordare la storia nella manifestazione delle due pretendenti, Spagna e Germania. Gli iberici hanno già vinto in ben quattro precedenti occasioni gli Europei Under 21: nel 1986 in finale contro l’Italia, nel 1998 contro la Grecia, nel 2011 battendo la Svizzera nella partita decisiva ed infine nel 2013, di nuovo contro gli azzurri. Tre invece le finali perse, nel 1984 contro l’Inghilterra, nel 1996 contro l’Italia (davvero frequenti le finali tra gli azzurrini e gli spagnoli) ed infine naturalmente due anni fa proprio contro la Germania. I tedeschi invece vantano due successi agli Europei Under 21: il precedente risale al 2009, vincendo la finale contro l’Inghilterra. Come finale persa, abbiamo quella del 1982 in cui l’allora Germania Ovest cedette all’Inghilterra, due finali perse anche per la Germania Est nel 1978 contro la Jugoslavia e nel 1980 contro l’Unione Sovietica, dunque in due sfide tra Stati che non esistono più in quella forma.

