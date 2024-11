VIDEO STELLA ROSSA STOCCARDA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Incredibile quello che è successo nel primo tempo di Stella Rossa Stoccarda, il risultato dopo i primi 45 giri di orologio afferma 2-1 per la squadra di Belgrado. Centrano molto le decisioni arbitrali in questo, non sempre limpide le chiamate della terna soprattutto sul primo gol della squadra tedesca, che va in vantaggio dopo un bel lancio verticalizzante. L’autore della rete è stato Demirovic, ma il vantaggio dura poco perché dopo due minuti arriva subito il pari della squadra di casa con Silas.

L’unica decisione che a nostro avviso sembra corretta da parte degli arbitri, è stata annullare la rete di Demirovic che avrebbe siglato la sua doppietta personale, dopo il var è stato chiaro che l’attaccante si trovava – seppur di poco – in fuorigioco. Arriva poi il raddoppio della Stella Rossa con Krunic che pesca un bel cross in mezzo all’area proveniente dalla destra. Poco prima che finisse il primo tempo, calcio di rigore negato per lo Stoccarda, sguardi increduli dei giocatori tedeschi.

VIDEO STELLA ROSSA STOCCARDA, IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo di Stella Rossa Stoccarda comincia seguendo il canovaggio della prima frazione di gioco, quindi la squadra di Belgrado rimane dietro e sfrutta eventuali contropiedi per ripartite e fare male ai tedeschi che forse hanno sottovalutato questa partita. Lo possiamo capire dal turnover ampio che ha deciso di portare il mister in trasferta, poiché tra tre gironi si ritorna in campo per la Bundes. Come se non bastasse, arriva poi il terzo gol della Stella Rossa, Ivapic trova un be passaggio dentro l’area di rigore che deve solamente spingere in rete.

Dopo un avvio intenso e un’occasione per Cherif Ndiaye, i serbi hanno allungato con un altro gol di Krunic, autore di una prestazione eccezionale. Nel finale, Bukari ha messo il sigillo definitivo con un’azione corale che ha chiuso il match sul 4-1. Lo Stoccarda, dopo un buon primo tempo, non è riuscito a reagire nella ripresa, pagando la scarsa incisività e le disattenzioni difensive.

VIDEO STELLA ROSSA STOCCARDA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS