Video/ Svizzera Inghilterra (5-6 dcr): highlights e gol. Inglesi terzi Nations League

Ecco il video di Svizzera Inghilterra, valida per la finale terzo posto nella Nations League 2019. All’Estádio D. Afonso Henriques l’Inghilterra supera per 6 a 5 la Svizzera dopo i calci di rigore, e dunque sale idealmente sul podio della manifestazione. Nel primo tempo i britannici tentano subito di soprendere gli avversari cogliendo la traversa già al 3′ grazie ad uno spunto di Kane. La partita viene quindi giocata su buoni ritmi solo a tratti ed è sempre la squadra di Southgate ad avere le chances migliori grazie alle giocate di Sterling e Dele Alli. Nel secondo tempo la musica non cambia e, al 55′, Schar colpisce uno dei pali della sua porta nell’anticipare Kane all’ultimo istante. Il ct Petkovic è anche costretto a sostituire prematuramente per infortunio Shaqiri con Zuber al 65′ mentre l’Inghilterra si vede annullare la rete della possibile vittoria all’87’ quando l’arbitro Hategan, su segnalazione del VAR poi consultato da lui stesso, non ha convalidato il gol del neo entrato Wilson, reo invece di aver commesso un fallo ai danni di Akanji. Nel corso dei tempi supplementari, Sterling sfiora il vantaggio al 97′ ed in particolare con la traversa colta su punizione al 117′. Ai calci di rigore si rivela infine decisiva la parata di Pickford sul penalty di Drmic, il dodicesimo della serie.

VIDEO SVIZZERA INGHILTERRA: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come l’Inghilterra abbia meritato il successo finale a cominciare dal possesso palla favorevole con il 57%, supportato pure da una maggiore precisione nei passaggi: l’86% contro il 79% con 678 su 788 e 420 su 530 appoggi completati, nonostante la Svizzera abbia recuperato più palloni, 52 a 50. In fase offensiva spiccano ancora i britannici grazie al 15 a 11 nel conteggio dei tiri totali, 6 a 2 le conclusioni indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’Inghilterra è stata la squadra più scorretta a fronte del 17 a 15 nel computo dei falli commessi e l’arbitro rumeno Ovidiu Haţegan ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Xhaka da un lato, Rose e Lingard dall’altro.

Svizzera-Inghilterra 5-6 dcr (0-0 dts)

Rigori: Gol Maguire (I); Gol Zuber (S); Gol Barkley (I); Gol G. Xhaka (S); Gol Sancho (I); Gol Akanji (S); Gol Sterling (I); Gol Mbabu (S); Gol Pickford (I); Gol Schar (S); Gol E. Dier (I); Parato Drmic (S).

SVIZZERA (3-4-2-1) Sommer; Schar, Akanji, Elvedi; Mbabu, G. Xhaka, Freuler, Ri. Rodriguez (87′ Drmic); Shaqiri (65′ Zuber), E. Fernandes (61′ Zakaria); Seferovic (113′ Okafor). All.: Vladimir Petkovic.

INGHILTERRA (4-2-3-1) Pickford; Alexander-Arnold, J. Gomez, Maguire, D. Rose (70′ Walker); E. Dier, Delph (106′ Barkley); Lingard (106′ Sancho), Alli, Sterling; Kane (75′ Wilson). All.: Gareth Southgate.

Arbitro: Ovidiu Haţegan (Romania).

Ammoniti: 23′ D. Rose (I); 27′ Lingard (I); 116′ G. Xhaka (S).

