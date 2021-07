Video/ Svizzera Spagna (1-3 dcr): highlights e gol. Passa Luis Enrique! (Euro2020)

La Spagna supera con grande sofferenza solo ai calci di rigore la Svizzera a cui non basta un super Sommer. Nei tempi regolamentari l’autorete di Zakaria e Shaqiri fissano il risultato sull’uno ad uno. I supplementari vedono la Spagna sbattere contro il muro Sommer ma ai rigori la Svizzera sbaglia di tutto. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. La prima occasione è per la Svizzera con Shaqiri, Unai Simon interviene facile. Primi cinque minuti di gara con la Spagna che fa girare la sfera. Freuler prova ad imbeccare Zakaria che manca l’aggancio decisivo. La sblocca la Spagna! Episodio fortunato per le Furie Rosse, tiro di Jordi Alba e deviazione decisiva e sfortunata di Zakaria. Doccia fredda per la Svizzera, vediamo come reagirà la compagine guidata da Petkovic. Altra discesa di Jordi Alba, chiude bene la Svizzera. Spagna che ora sembra aver il controllo della gara. La compagine guidata da Luis Erique intanto conquista un buon calcio di punizione per il fallo su Morata. Calcia Koke con Sommer che vede la sfera superare la traversa. Embolo deve abbandonare il campo per infortunio muscolare, entra Vargas. Il quarto di finale perde uno dei suoi protagonisti. Ferran Torres prova a pescare Morata, anticipo provvidenziale di Elvedi. Possesso palla ampiamente a favore della Spagna, la Svizzera deve ancora accendersi. Si sta scaldando intanto Dani Olmo, vediamo se ci sono problemi per Sarabia. Intanto l’Uefa assegna l’autorete, giustamente, a Zakaria. Inizialmente la rete era stata assegnata a Jordi Alba. Shaqiri in mezzo da angolo, Widmer di testa la mette alta. Servito Zuber che scatta in area, segnalato giustamente il fuorigioco. I ritmi della gara si sono notevolmente abbassati in questo finale di prima frazione. Svizzera che cerca di impostare ma il pressing alto della Spagna sta bloccando le fonti del gioco della compagine guidata da Petkovic. Termina la prima frazione di gioco.

IL SECONDO TEMPO

Nella Spagna entra Dani Olmo per Sarabia. Pedri per Morata che calcia al volo, para facile Sommer. Svizzera che ha alzato sensibilmente il baricentro. Ottima azione di Dani Olmo che pesca Koke, il centrocampista la mette fuori di testa. Shaqiri ci prova direttamente da calcio d’angolo, palla fuori. La Spagna controlla la sfera con la Svizzera che fatica a proporre azioni pericolose. Intanto esce Morata ed entra Gerard Moreno. Rodriguez la mette in mezzo con Zakaria che di testa sfiora il palo alla destra di Unai Simon. Koke pesca Ferran Torres che gira, Seferovic lo chiude in calcio d’angolo. Vargas dentro per Zuber, Unai Simon la mette in angolo. Shaqiri! Arriva il pareggio della Svizzera! Pasticcio della difesa della Spagna tra Laporte e Pau Torres, Freuler recupera la sfera e serve Shaqiri che da solo in area non sbaglia. Per Shaqiri è la rete numero ventisei in nazionale, otto nelle fasi finali. La Spagna ha abbassato notevolmente il ritmo consentendo alla Svizzera di prendere campo e coraggio. Vediamo se questa rete subita scuoterà la Spagna. Meglio la Svizzera ora, Spagna che sta faticando nel costruire, ottima la partita di Zuber. Laporte per Ferran Torres pescato in posizione irregolare. Dani Olmo prova a superare Widmer che chiude benissimo. Quindici minuti alla fine, si avvicina lo spettro dei supplementari. Espulso Freuler per un fallo su Gerard Moreno! Spinta di Ferran Torres in area su Widmer, la Svizzera ricomincia da dietro. Conclusione fuori area di Gerard Moreno, para facile Sommer. Laporte ci prova da fuori area, Elvedi smorza il tiro. Jordi Alba a terra colpito involontariamente da Gavranovic. Si va ai supplementari.

I TEMPI SUPPLEMENTARI

Grandissima palla di Jordi Alba per Gerard Moreno che spreca in maniera clamorosa da solo in area. Conclusione di Jordi Alba, Sommer la mette in angolo. Colpo di testa di Llorente, para facile Sommer. Conclusione di Dani Olmo, una deviazione per poco non mette fuori causa Sommer, era stato Gerard Moreno. La Spagna ha chiuso nella metà campo la Svizzera. Llorente conclude in area, bravo Akanj a chiuderlo in angolo. Resiste al momento la Svizzera ridotta in dieci per l’espulsione di Freuler. Sommer compie una grande parata su Gerard Moreno che calcia da due passi! Oyarzabal a giro, ancora Sommer protagonista. Termina il primo tempo supplementare, due i protagonisti, Gerard Moreno in negativo e Sommer in positivo. Spagna che continua ad attaccare, la Svizzera punta ai calci di rigore. Conclusione a botta sicura di Llorente, Rodriguez chiude in maniera provvidenziale. Jordi Alba al volo per Dani Olmo, para facile Sommer. Llorente per Dani Olmo in mezzo, conclusione alta. Spagna che continua ad attaccare, si difende a denti stretti la Svizzera. Busquets ci prova di testa, sfera tra le braccia di Sommer. Quattro minuti alla fine, si avvicinano i calci di rigore. Buona occasione per Gerard Moreno che calcia troppo piano. Esce Pedri ed entra Rodri, una mossa in ottica calci di rigore. Spagna e Svizzera si giocheranno l’accesso alla semifinale ai calci di rigore.

I CALCI DI RIGORE

Iniziano i calci di rigore tra Svizzera e Spagna, chi vince vola in semifinale. Parte Busquets che prende il palo! Tocca ora a Gavranovic. Gavranovic non sbaglia, Svizzera avanti. Dani Olmo calcia molto bene e supera Sommer. Unai Simon para il rigore di Schar! Siamo in parità ora con un rigore sbagliato ciascuno. Sommer! L’estremo difensore para il rigore di Rodri. Akanji calcia malissimo e si fa parare la sfera da Unai Simon. Gerard Moreno non sbaglia, palla quasi sotto la traversa. Vargas la mette altissima! Spagna che se segna ha vinto. Oyarzabal ha la palla della vittoria. Sigla e regala la semifinale alla Spagna!

IL TABELLINO

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber (92′ Fassnacht); Shaqiri (81′ Sow), Embolo (23′ Ruben Vargas); Seferovic (82′ Gavranovic). A disposizione: Mvogo, Kobel, Lotomba, Mbabu, Benito, Comert, Schar, Fernandes, Sow, Fassnacht, Ruben Vargas, Gavranovic. Allenatore: Petkovic

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres (dall’8′ sts Thiago Alcantara), Laporte, Jordi Alba; Koke (92′ Llorente), Sergio Busquets, Pedri (dal 14′ sts Rodri); Ferran Torres (dal 1′ pts Oyarzabal), Morata (55′ Gerard Moreno), Sarabia (46′ Dani Olmo). A disposizione: Sanchez, De Gea, Llorente, Gayà, Eric Garcia, Thiago Alcantara, Rodri, Gerard Moreno, Traoré, Dani Olmo. Allenatore: Luis Enrique

RETI: 8′ Zakaria(Autogol), 68′ Shaqiri (SV)

AMMONIZIONI: Widmer (SV), Laporte (S), Gabranovic (SV)

ESPULSIONI: Freuler (SV)

