Video/ Ternana Catania (1-1): highlights e gol, Ferrante lancia gli umbri (Serie C)

Il video di Ternana Catania ci racconta una partita terminata col risultato di 1-1. Gli ospiti erano passati in vantaggio con Biondi alla fine del primo tempo, subendo il pari di Ferrante a ridosso del triplice fischio finale. Andiamo però con ordine a raccontare la partita. Al minuto numero 8 grande occasione per Curcio che calcia da fuori, Iannarilli è bravo a salvare in due tempi. Passano tre giri di orologio e gli etnei sfiorano il vantaggio, Calapai calcia ma trova la deviazione di Bergamelli quando la palla si stava per infilare in porta. Minuto 18 su palla di Capanni dentro Defendi devia in torsione e la sfera termina sul legno. Al 29esimo ci provano ancora le Fere con Palumbo che mette Defendi in buona posizione, fermato da Capanni. Al 33esimo arriva il secondo palo della partita, stavolta è Biondi. Questi si scalda e poi realizza al minuto 45 con tap in vincente dopo il colpo di testa di Mbende. Nella ripresa bisogna aspettare la mezzora per la prima occasione con Furlan che trova pronto Martinez. Al 32esimo Barisc si divora il gol del 2-0, colpendo un palo praticamente a botta sicura. Al minuto 36 della ripresa arriva la rete del pari di Ferrante che qualifica la Ternana alla fase nazionale dei playoff di Serie C.

VIDEO TERNANA CATANIA: IL TABELLINO

Reti: 46′ Biondi (C), 82′ Ferrante (T)

TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Parodi, Diakite, Bergamelli, Mammarella; Verna (18′ Vantaggiato), Salzano, Palumbo (58′ Paghera); Defendi (62′ Furlan), Marilungo (82′ Nesta), Partipilo (63′ Ferrante). All. Gallo

CATANIA (4-2-3-1): Martinez; Calapai, Silvestri, Mbende, Pinto; Salandria (84′ Mazzarani), Vicente (72′ Welbeck); Capanni (61′ Barisic), Curcio, Biondi (72′ Biagianti); Curiale (61′ Manneh). All. Lucarelli

Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova

Ammoniti: 23′ Silvestri (C), 29′ Partipilo (T)

