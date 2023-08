Video/ Ternana Cremonese (risultato 0-1) gol e highlights: colpo di… Coda (Serie B 3^ giornata)

La Cremonese passa, pur soffrendo, in casa di una Ternana ancora imballata. La partita inizia a ritmi lenti, con la Cremonese che però prende il controllo del territorio di gioco. Al 13′, i grigiorossi creano la prima occasione da gol con un cross di Castagnetti per la testa di Coda, ma il tiro manca di poco il bersaglio. Subito dopo, Coda tenta una deviazione aerea, ma Capuano riesce a chiudergli lo specchio della porta con una deviazione. La Ternana fatica a creare opportunità offensive, ma riesce a contenere gli attacchi avversari. Ravanelli viene ammonito per un fallo su Falletti, seguito da un cartellino giallo per Castagnetti per un intervento su Favilli. Al 35′, una conclusione dalla distanza di Pickel manca il bersaglio di molto, mentre al 39′ Iannarilli neutralizza un tentativo di Vazquez in due tempi. Il primo tempo si conclude con una supremazia territoriale un po’ sterile da parte della Cremonese, mentre la Ternana ha creato poche occasioni offensive ma ha evitato di subire gol.

All’inizio del secondo tempo, Diakitè viene ammonito per un fallo su Vazquez, seguito dall’ingresso di Raimondo al posto di Favilli nella Ternana. All’8′, Raimondo tenta la prima conclusione a rete per i rossoverdi, e all’11′ la Cremonese sfiora il gol con Zanimacchia che sfonda sulla destra e mette un pallone in mezzo, ma Coda inciampa e spedisce il pallone a lato. Tuttavia, al 23′, Coda si riscatta segnando il gol del vantaggio per la Cremonese: Iannarilli salva il tiro di Locoshvili ma non può fare nulla sulla ribattuta di Coda, il cui gol viene confermato dopo l’analisi del VAR. Nonostante l’espulsione di Ravanelli al 17′, la Cremonese riesce a tenere il vantaggio anche in inferiorità numerica. Dionisi subentra a Luperini nella Ternana, e Lucarelli fa entrare Corrado al posto di Diakitè. Al 26′, Corrado colpisce la traversa con un tiro-cross. Al 29‘, Sarr salva la porta della Cremonese con un intervento tempestivo su una potente conclusione di Mantovani. Un altro cambio nella Ternana, con Pyyhtia che subentra a Labojko. Molti altri cambi avvengono, e Falletti riceve un’ammonizione. Nonostante i 5 minuti di recupero, il punteggio rimane invariato, e la Cremonese esce dallo stadio “Liberati” con 3 punti preziosi.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Duro sfogo di Cristiano Lucarelli dopo la sconfitta della Ternana: “Posso andare a casa anche domattina, non ho problemi. Tuttavia ci sono troppi chiacchiericci, pettegolezzi ogni settimana. È diventato gossip. La squadra deve essere aiutata. Le uniche parole cariche di appartenenza alla maglia le ho sentite dai ragazzi della curva. Qui c’è gente che gode delle sconfitte della Ternana. L’unico che ha accettato di allenare la squadra è il sottoscritto, dopo che diversi tecnici avevano rifiutato la panchina. Una caccia al colpevole ogni partita. Gente di mezza età che offende, passando sotto i distinti. Qui bisogna salvarsi, era l’anno zero. Vorrei fare di tutto per mantenere la categoria. Abbiamo giocato alla pari con tutti. Abbiamo avuto sfortuna. Mi assumo le responsabilità. I ragazzi si sono presi gli applausi per come hanno giocato. Arriveranno tempi migliori con me o senza di me. Non vedo una squadra in difficoltà, al momento sono i risultati che mancano”.

Per Davide Ballardini quella della Cremonese è stata una prova di carattere: “Sì, vittoria che ci meritavamo per le tre partite che abbiamo fatto. Nelle ultime due uscite abbiamo fatto molto e raccolto poco. Fino alla parità numerica la Cremonese meritava qualcosa in più, poi con l’uomo in meno è stata un’altra gara. È lo spirito che vogliamo vedere: una squadra sfinita a prescindere dal risultato finale. La partita ha detto che fino a quando c’è stata la parità numerica la Cremonese fosse in assoluto controllo e meritasse il gol, dopo l’espulsione ci siamo difesi e abbiamo avuto qualche difficoltà, ma credo che abbiamo meritato di vincere“.

