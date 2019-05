Video/ Torino Lazio (3-1): highlights e gol, vittoria amara per i granata (Serie A)

Ecco il video di Torino Lazio, partita valida per la 38^ giornata del campionato di Serie A. Allo Stadio Olimpico Grande Torino il Torino supera la Lazio con un netto 3 a 1. Nel primo tempo le emozioni scarseggiano e sono i padroni di casa ad andare al tiro senza rendersi pericolosi al 25′ con Aina ed al 45′ con Lukic, mentre gli ospiti protestano per un presunto contatto su Immobile non ravvisato in area di rigore avversaria. Nel secondo tempo la musica cambia ed i granata spezzano l’equilibrio passando in vantaggio al 51′ grazie alla rete di Iago Falque, arrivata su assist di Aina. La squadra di mister Mazzarri raddoppia quindi immediatamente al 53′ con Lukic, su suggerimento di Meite, anche se i biancocelesti accorciano le distanze al 66′ tramite Immobile, ispirato da Parolo. Nell’ultima parte della sfida, precisamente all’80’, ci pensa infine De Silvestri a chiudere definitivamente i conti siglando il gol del tris. I 3 punti conquistati tra le mura amiche permettono al Torino di salire a quota 63 nella classifica di Serie A mentre la Lazio non si muove, rimanendo ferma a 59 punti e fallendo quindi il possibile sorpasso.

VIDEO TORINO LAZIO: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emere come il Torino abbia ottenuto meritatamente il successo dell’Olimpico a partire dal possesso palla conquistato con il 59% e supportato da una maggiore precisione nei passaggi: l’87% contro l’83% con 507 e 324 appoggi completati. I biancocelesti hanno però saputo recuperare più palloni rispetto agli avversari, 24 a 19 con 7 per Badelj, oltre ad averne perse di meno, 24 a 27 di cui 6 da parte di Immobile. In fase offensiva spiccano i piemontesi per occasioni da gol, 7 a 3, parità nelle conclusioni totali, 9 a 9, ma non nei tiri indirizzati nello specchio della porta, 7 a 4, due a testa per Immobile e Rincon. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, i biancocelesti sono stati i più scorretti a causa del 10 a 9 nei falli commessi e l’arbitro Abisso, della sezione di Palermo, ha estratto il cartellino giallo una sola volta ammonendo soltanto Capanni nelle fila della Lazio.

IL TABELLINO

Torino-Lazio 3 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 51′ Iago Falque(T); 53′ Lukic(T); 66′ Immobile(L); 80′ De Silvestri(T).

Assist: 51′ Aina(T); 53′ Meite(T); 66′ Parolo(L).

TORINO (3-4-2-1) Sirigu; Izzo(84′ Moretti), N’Koulou, Bremer(79′ Rincon); De Silvestri, Meite, Lukic, Ola Aina; Baselli, Iago Falque(69′ Zaza); Belotti. All.: Walter Mazzarri.

LAZIO (3-5-1-1) Proto; Bastos, Acerbi, S. Radu(82′ Capanni); Romulo, Parolo, Badelj, Jordao(58′ Durmisi), Lulic; Cataldi; Immobile. All.: Simone Inzaghi.

Arbitro: Abisso (Palermo).

Ammoniti: 83′ Capanni(L).

VIDEO TORINO LAZIO





