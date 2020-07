Video/ Trapani Livorno (2-1): gol e highlights, tutto nel finale! (Serie B)

Il video di Trapani Livorno ci racconta una gara molto particolare che a lunghi tratti non ci regala grandissime emozioni, prima del pirotecnico finale che assegna la vittoria ai siciliani. Nonostante ci siano diverse occasioni, con Pettinari grande protagonista insieme a Colpani, non arrivano i gol. Negli ultimi dieci minuti però la gara esplode con le due squadre che iniziano a metterla anche dentro. Al minuto 83 Murilo la sblocca, portando avanti i suoi. I padroni di casa però sono tutt’altro che morti, anzi in pochi minuti si riorganizzano e vanno a vincere la partita. Al minuto 89 Pettinari fa 1-1 e poi al 91esimo segna Dalmonte. Grandissimo protagonista è Scaglia che entra al minuto 85 e in pochi giri di orologio riesce a confezionare due splendidi assist.

Nicola Dalmonte ha parlato ai microfoni di Dazn alla fine di Trapani Livorno. Il calciatore ha deciso la partita con un gol al minuto 91: “E’ stata davvero una gara incredibile. Abbiamo subito un gol, ma siamo stati bravi a rimontare. Loro hanno dimostrato di essere una buona squadra, noi ce l’abbiamo messa tutta per portare a casa tre punti”. Si parla poi di Scaglia che ha completato due assist all’interno della gara: “E’ un grande calciatore. Ha giocato cinque minuti, riuscendo a fare la differenza con due assist. Lo ringrazio per la palla bellissima che mi ha messo. Quando ho visto la sfera che si avvicinava ho pensato solo a cosa fare per metterla dentro. Dedico questa rete alla mia famiglia e ai miei amici. Mi dispiace che non ci sia il pubblico sugli spalti e che non abbia potuto assistere a questa gara”.

Trapani (3-5-2): Carnesecchi; Scognamillo, Coulibaly (65’ Odjer), Pirrello, Colpani ( 65’ Colpani), Buongiorno, Kupisz, Piszcezk, Grillo, Taugoredeau, Pettinari. All. Castori. A disp. Kastrati, Stancampiano, Jakimovski, Cataldi, Luperini, Odjer, Scaglia, Fornasier, Canino, Dalmonte, Fili’, Evacuo.

Livorno (3-4-3): Plizzari, Boben, Bogdan, Coppola, Delprato, Agazzi (45’ Luci), Awua, Seck (58’ Porcino), Marsura, Mazzeo (58’ Murilo), Braken. All. Filippini. A disp. Neri, Ricci, Marie Sainte, Fremura, Luci, Murilo, Ruggiero, Porcino, Pallecchi, Morelli, Trovato, Nunziatini.

Reti: 83′ Murilo (L), 89′ Pettinari (T), 91′ Dalmonte (T).

Ammoniti: 19’ p.t. Bogdan (L); 36’ Scognamillo (T); 41’ Mazzeo (L); 59’ Marsura (L).

