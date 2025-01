L‘Atalanta Under 23 può sicuramente mangiarsi le mani, visto che contro il Trento ha letterlalmente gettato al vento un successo che sembrava raggiunto. Il team bergamasco sin dall’inizio ha mostrato qualche crepa, visto che i padroni di casa riescono subito a passare in vantaggio con il rigore (concesso per un fallo di Artesani su Rada) realizzato da Di Carmine.

Il merito dei nerazzurri è stato sicuramente di non abbattersi per il gol subito quasi a freddo, considerando che sono riusciti a pareggiare qualche minuto con la conclusione dalla distanza dell’atalantino Kraja. Dopo aver totalizzato la rete del pareggio, di fatto, l’Atalanta Under 23 sfiora anche il gol del vantaggio, ma Vitturini e bravissimo a respingere sulla linea il tentativo di Vlahovic

Tuttavia, dopo gli attacchi della squadra bergamasca, il Trento si rifa vedere davanti e colpisce il palo con il solito Di Carmine. Una volta scampata al possibile gol del secondo svantaggio di giornata, l’Atalanta Under 23 riesce ad andare in vantaggio con il gol siglato da Bernasconi con una conclusione di sinistra molto violenta.

VIDEO TRENTO ATALANTA UNDER 23, PADRONI DI CASA PAREGGIANO CON DISASTRO

Ad inizio della seconda frazione di gara, invece, bisogna segnalare una conclusione di Peralta terminata alta sopra la traversa. Dopo una fase di un sostanziale equilibrio, il Trento è pericoloso con un calcio d’angolo che attraversa l’area piccola dell’Atalanta Under 23 senza, però, trovare nessun giocatore pronto ad impattare con la sfera.

Al 70′ l’Atalanta Under 23 risponde ancora presente, visto Vlahovic non riesce ad approfittare al meglio della respinta corta di Barlocco sul tiro di Cassa. Lo stesso giocatore serbo spreca altre due occasioni: nella prima c’è la respinta di Panada, mentre nella seconda l’attaccante atalantino spreca da ottima posizione.

Dopo queste occasioni per segnare il terzo gol, e dunque chiudere il match, l’Atalanta Under 23 subisce la rete del pareggio dal Trento con la bellissima punizione calciata da Disastro all’87’. I padroni di casa continuano ad attaccare, ma le ultime occasioni sono proprio con i bergamaschi che colpiscono il palo con Muhameti. Sulla respinta, poi, c’è il tiro di cassa: pallone sul fondo. I bergamaschi, dunque, sono quarti in classifica, mentre il Trento è sesto con tre punti di svantaggio.

VIDEO TRENTO ATALANTA UNDER 23, GOL E HIGHLIGHTS DEL MATCH