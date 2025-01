RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: DOPPIA CIFRA DI PARTITE!

Ancora risultati Serie C con le partite che vanno in scena per la 22^ giornata: siamo già alla terza di ritorno in questo entusiasmante campionato che, dopo la sosta invernale, è ripreso la scorsa settimana presentandoci uno scenario davvero molto interessante. Oggi, sabato 11 gennaio, sono dieci le partite che si giocano: protagonista soprattutto il girone A con sei gare, poi ne avremo tre nel girone B e la sola Taranto Acr Messina nel girone C, tra l’altro quest’ultima è anche quella che inaugura il sabato dedicato ai risultati Serie C perché il fischio d’inizio è alle ore 15:00 insieme alle altre partite del primo pomeriggio, poi si replica alle ore 17:30.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Vincono Spal e Perugia! Diretta gol live score (oggi 10 gennaio 2025)

Cosa possiamo dire dunque di questa 22^ giornata? Nel girone B sono in campo Pescara e Ternana, che si giocano la promozione diretta: entrambe però devono inseguire l’Entella che, grazie alla vittoria di lunedì, si è presa il primo posto solitario in classifica approfittando dei rallentamenti delle due avversarie, ricordiamo che sul campo la Ternana sarebbe prima in compagnia dei liguri ma sconta due punti di penalizzazione, la vera delusa è però il Pescara che a lungo ha fatto corsa di testa ma, perdendo a Sassari, ha idealmente rimesso in corsa anche la Torres per quella che potrebbe essere una straordinaria volata a quattro squadre.

Risultati Serie C, Classifiche/ Altamura in 4k! Diretta gol live score (oggi 6 gennaio 2025)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: TANTE SFIDE DIRETTE

I risultati Serie C di oggi propongono tante sfide dirette: ad esempio nel girone A è delicatissima quella tra Caldiero Terme e Triestina che sono appaiate in classifica al penultimo posto, alle loro spalle hanno l’Union Clodiense e si giocano se non altro la possibilità del playout per evitare la retrocessione. Attenzione però anche a Trento Atalanta U23, con vista sulla qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff, e Renate Alcione Milano tra due squadre che in un modo o nell’altro stanno facendo bene, e che come obiettivo hanno quello di rimanere nelle prime dieci della classifica così da andare a giocare la post season.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ La capolista Padova vince di misura Diretta gol live score (5 gennaio 2025)

Nel girone B è delicata Sestri Levante Pontedera: i toscani hanno appena fermato la Ternana e dunque sono in fiducia, ma devono comunque ancora pensare a salvarsi. Tecnicamente sarebbe un incrocio per la salvezza anche Taranto Acr Messina, ma i pugliesi come noto hanno 10 punti di penalizzazione: sono già a -8 dalla Turris penultima e con uno scenario davvero drammatico, anche vincendo oggi si porterebbero a ben 10 lunghezze dallo stesso Acr Messina con la missione della permanenza in Serie C legata a un filo sottilissimo, sempre che poi il prossimo anno il Taranto riesca effettivamente ad iscriversi a questo campionato, cosa per nulla scontata.

RISULTATI SERIE C: 22^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15:00 Caldiero Terme Triestina

Ore 15:00 Giana Erminio Pro Vercelli

Ore 15:00 Lumezzane Lecco

Ore 15:00 Novara Virtus Verona

Ore 15:00 Trento Atalanta U23

Ore 17:30 Renate Alcione Milano

GIRONE B

Ore 17:30 Pescara Rimini

Ore 17:30 Sestri Levante Pontedera

Ore 17:30 Ternana Gubbio

GIRONE C

Ore 15:00 Taranto Acr Messina