Video/ Venezia Cosenza (1-1): highlights e gol. Machach risponde a Longo

Il video di Venezia Cosenza, ci racconta del pareggio ottenuto col risultato di 1-1 nella 26^ giornata del Campionato di Serie B, al termine di una sfida quanto mai intensa. Fin dalle prime battute infatti il ritmo in campo si è rivelato molto alto e il match equilibrato: le prime occasioni da gol arrivano già dopo i primi tre-quattro minuti ma all’avvio pare che nessuno dei due club riesca a trovare il guizzo vincente. Lo trovano però i lagunari al 38’ quando Longo, ben servito da Maleh, sfonda lo specchio avversario: i rossoblu cercano di rispondere per le crime, ma complice un poco di sfortuna il primo tempo finisce con l’1-0 dei padron di casa al Penzo. Nella ripresa è il Venezia a cercare di fare la partita, non soddisfatto del risicato vantaggio: al 61’ però sono i rossoblu ospiti a trovare lo spazio giusto e con Machach trovano il gol del pareggio per 1-1. Nel finale della partita di campionato di Serie B sono sempre i veneti i più attivi in campo, a caccia del gol del vantaggio e dei tre punti, mentre il Cosenza pare più interessato a chiudersi. Solo all’86’ l’ultima grande azione da gol, a firma di Monachello: dopo, entrambe le squadre paiono accusare una certa stanchezza. Il triplice fischio finale dunque certifica il pareggio e la consegna d un punto a testa per la classifica della Serie B.

IL TABELLINO

VENEZIA COSENZA 1-1 (1-0 PT)

MARCATORI: 38′ pt Longo (V), 16′ st Machach (C).

VENEZIA: Pomini, Fiordaliso, Riccardi, Casale, Molinaro, Caligara (23′ st Monachello), Fiordilino, Maleh (44′ st Zigoni), Aramu, Capello (33′ st Firenze), Longo. A disposizione: Oliveira, Zuculini, Vacca, Senesi, Montalto, Marino, Lollo, Ceccaroni, Lakicevic. All. Dionisi.

COSENZA: Perina; Idda, Schiavi (22′ st Capela), Monaco; Casasola, Bruccini, Kanouté (22′ st Broh), Sciaudone, D’Orazio; Machach, Carretta (40′ st Bahlouli). A disposizione: Saracco, Corsi, Lazaar, Pierini, Legittimo, Bittante, Prezioso, Baez. All. Pillon.

ARBITRO: Fabrizio Prontera di Bologna (Macaddino – Perrotti). IV UOMO: Nicolò Marini di Trieste.

NOTE: La gara si è giocata a porte chiuse. Cielo nuvoloso, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: 14′ pt Sciaudone (C), 19′ pt Fiordaliso (V), 46′ st Aramu (V). Espulso: al 12′ st il tecnico del Cosenza Bepi Pillon. Angoli: 4-5 (pt 2-1). Recupero: 0′ pt; 4′ st.

