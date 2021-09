Video/ Virtus Francavilla Monopoli (3-1) highlights e gol: Maiorino stende gli ospiti

VIDEO VIRTUS FRACAVILLA MONOPOLI 3-1: PRIMO TEMPO

Torna a vincere la Virtus Francavilla, che si impone sul Monopoli con il risultato di 3-1. La formazione di Taurino rialza la testa dopo la sconfitta della scorsa settimana contro il Messina. Grazie al tris calato nella gara valevole per il quinto turno del girone C di Serie C, il Francavilla si aggiudica il derby di Puglia. Successo dei padroni di casa meritato, bravi ad approcciare meglio alla partita come dimostra il video degli highlights. Andiamo quindi a rivivere le migliori occasioni della prima frazione di gara.

Primi minuti di tempo giocati con ritmi bassi da entrambe le compagini, con i padroni di casa che però mostrano un ottimo palleggio, e cercano di aprire varchi centrali nella difesa del Monopoli, sfruttando una fitta rete di passaggi. Poche occasioni da rete fino al 20′ minuto, quando Ventola viene steso in area di rigore da Loria. L’arbitro fischia il fallo e indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Maiorino, che con freddezza porta in vantaggio i padroni di casa, 1-0. La Virtus Francavilla prova quindi a chiuderla e sfiora il raddoppio ancora con Maiorino, che colpisce il palo dalla distanza. Nel finale di tempo, il gol di Miceli viene annullato per fuorigioco. La prima frazione di gara termina sull’1-0.

VIDEO VIRTUS FRACAVILLA MONOPOLI 3-1: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo è ancora la Virtus Francavilla a gestire la gara, e con pazienza cerca il secondo gol per stendere il Monopoli. I padroni di casa mettono ancora in mostra una fitta di rete di passaggi, che però non trova sbocchi in fase offensiva. Al 60′ il Monopoli riesce a ristabilire la parità. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Starita viene totalmente dimenticato dalla difesa di casa. Il calciatore del Monopoli, appostato sul secondo palo, è tutto solo e deve solo deviarla in rete. Gol del pareggio e 1-1. Il gol del pareggio destabilizza la Virtus Francavilla, e il Monopoli prova a guadagnare campo per ribaltarla.

Nel momento migliore della formazione ospite, il Francavilla si riporta in vantaggio. Enyan semina il panico sulla fascia sinistra, entra in area e dopo aver sterzato verso il centro viene atterrato. Per il direttore di gara è di nuovo calcio di rigore. Si ripropone così il duello Maiorino-Loria. A vincerlo è nuovamente l’attaccante del Francavilla, che per la seconda volta batte il portiere del Monopoli dagli undici metri. Padroni di casa nuovamente in vantaggio. Il Monopoli prova a rialzare la testa, ma nel finale Enyan la chiude, toccando in rete un cross di Ingrosso. Finisce 2-0, con il Francavilla che nel complesso della gara ha meritato i tre punti. Prima sconfitta stagionale per il Monopoli, che resta comunque nelle zone alte di classifica.

VIDEO VIRTUS FRACAVILLA MONOPOLI 3-1: IL TABELLINO

MARCATORI: 24′ rig. Maiorino (VF), 60′ Starita (M), 71′ rig. Maiorino (VF), 87′ Enyan (VF).

VIRTUS FRACAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Carella, Franco, Prezioso, Enyan; Ventola, Maiorino. All. Taurino.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Novella, Piccinni, Bussaglia, Hamlili, Guiebre; Starita, Grandolfo. All. Colombo.

ARBITRO: Gualtieri di Asti.

